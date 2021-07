Guus Til in een klap razendpopulair bij Legioen

Dolle vreugde bij de Feyenoorders na de winnende 3-2 van Guus Til. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Guus Til heeft Feyenoord in z’n eentje in Europa gehouden. Met drie gave treffers behoedde hij Feyenoord tegen het nietige FC Drita voor een afgang: 3-2. Daarmee heeft hij zich in een klap razendpopulair gemaakt bij het Rotterdamse Legioen. Dat hij niet in een gespreid bedje terecht kwam, wist Arne Slot al toen hij zijn handtekening zette onder zijn contract bij Feyenoord. Maar dat hij bijna een Olympische berg moet beklimmen en al blij mag zijn als hij in de komende seizoenen af en toe brons verovert, zal hij nooit hebben vermoed.