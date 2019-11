Feyenoorder Senesi na juichrondje naar ziekenhuis

Dick Advocaat stond te stuiteren onder het lage afdakje en ging zijn hele trainersstaf langs om een vuist of high-five te geven. Hij genoot van de 3-2. Al brengt Feyenoord-aanvaller Sam Larsson ook een beetje realiteit terug in de Kuip. „Natuurlijk waren wij als spelers blij en waren ze op de bank blij, maar volgens mij was dat vooral omdat we drie punten pakten…”

Toch begrijpt Larsson dat het eerste doelpunt van de Zuid-Amerikaanse verdediger meer dan welkom is. De Zweedse linksbuiten heeft zelf ervaren hoe hoog de verwachtingen bij het Legioen zijn en hoe lastig het is om daaraan elke week te voldoen. Zelf is hij uiteindelijk niet kopje ondergegaan en hij is ervan overtuigd dat Senesi het gaat redden bij Feyenoord. Larsson: „We moeten niet vergeten onder welke omstandigheden Marcos hier is gekomen. Hij komt van de andere kant van de wereld, de competitie was al begonnen, hij moet in recordtijd een nieuwe taal leren en hij komt in een land waar het voetbal tactisch echt anders wordt gespeeld. Dat is nogal wat. Maar neem van mij aan dat de spelers vertrouwen in hem hebben.”

Advocaat moet zo ongeveer elke wedstrijd zijn verdediging wijzigen en ook tegen RKC koos hij niet uit luxe voor Senesi. Eric Botteghin vertoeft nog in de lappenmand, net als de Afrikaan Edgar Ié. In de rust was het bovendien veiliger om Jan-Arie van der Heijden, die al vroeg tegen een gele kaart opliep, te vervangen door Renato Tapia.

Eindelijk slaagt miljoenenaankoop Marcos Senesi erin van waarde te zijn voor Feyenoord. Vlak voor tijd kopt hij tegen RKC Waalwijk de winnende goal erin. Ⓒ BSR

Maar de oefenmeester van Feyenoord kijkt met tevredenheid terug op het optreden van Senesi. „Senesi vond ik echt heel goed spelen vandaag. Niet alleen aan de bal. Ook echt zoals hij hoort te spelen. Hopelijk valt de blessure mee. Hij zou een foto laten maken en dan moeten we kijken hoe zich dat ontwikkelt.”

Senesi werd laat in de tweede helft nogal fors tegen de reclameborden geknald en moest worden behandeld aan de linkeronderarm. Uiteindelijk kon hij de wedstrijd niet eens afmaken en moest hij zich rap naar het ziekenhuis begeven. Maar voordat hij in een auto naar de röntgenafdeling stapte, deed hij met een brede glimlach nog even mee aan het juichrondje voor het eigen publiek.

Zijn medespelers duwden hem naar voren, zodat hij alleen het applaus in ontvangst kon nemen. Het ging, gehuld in een dikke lange jas, nog wat onwennig, maar Senesi vond het prachtig.