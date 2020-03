Mogelijk uitstel Spelen niet van invloed op olympische recordjacht Oranje-icoon Welten

Welten, 212 interlands en 83 goals, heeft twee bijzondere records voor het grijpen. Mocht de hockeyster uit Valkenswaard goud veroveren in Tokio, dan kroont zij zich met drie gouden en een zilveren medaille tot de meest succesvolle hockeyer uit de olympische geschiedenis. Voor Amsterdam-speelster Eva de Goede geldt hetzelfde.

Daarnaast kunnen De Goede (30) en Welten (29) bij goud in Japan ook de twee meest succesvolle Nederlandse teamsporters ooit worden. Waar De Goede, tweemaal op rij gekozen tot beste hockeyster van de wereld, afgelopen zomer liet doorschemeren dat zij na Tokio een punt wil zetten achter haar interlandloopbaan, daar is de koek voor Den Bosch-speelster Welten nog niet op. ,,Ik wil nog minstens twee jaar op het hoogste niveau hockeyen. Als de Spelen worden verplaatst, dan heeft dat voor mijn deelname dus geen gevolgen”, aldus Welten, in 2015 uitgeroepen tot Wereldhockeyster van het Jaar.

Uitstel met Gevolgen

Het mogelijk verplaatsen van de Spelen kan dus gevolgen hebben voor een paar oudere en bepalende speelsters, waaronder de onmisbare spelmaker De Goede. Welten: ,,Voorlopig is dit allemaal nog niet aan de orde en heb ik nog niemand gesproken die van plan is om komende zomer te stoppen. Daar is het nu de tijd nog niet voor”, aldus de speelster die in Bejing (2008) en Londen (2012) goud veroverde. In Rio de Janeiro (2016) volgde nog een derde, zilveren plak.

Maar die tijd kan nog komen, aangezien het ene na het andere internationale sportevenement wordt gecanceld of uitgesteld. Welten: ,,Stel dat die gesprekken er zullen komen, dan vind ik het een beetje onpersoonlijk om dat nu, door de beperkingen rond het coronavirus, op afstand en door de telefoon te moeten doen. Er komt ongetwijfeld weer een moment dat we elkaar lijfelijk zullen zien.”