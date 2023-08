Streep door olympische test openwaterzwemmen vanwege overstromingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rioolwater zit openwaterzwemmers dwars bij olympische test Parijs

10.30 uur: De testwedstrijden voor de Olympische Spelen in het openwaterzwemmen in Parijs zijn afgelast. Door overstromingen is de waterkwaliteit in de rivier de Seine te slecht, meldt zwembond World Aquatics. Zo gaat de eerder uitgestelde wedstrijd over 10 kilometer van Sharon van Rouwendaal definitief niet door, net als de wedstrijd van Marcel Schouten bij de mannen over dezelfde afstand.

In Parijs heeft het de afgelopen week veel geregend, waardoor het riool is overstroomd en het vervuilde water in de Seine is terechtgekomen. Volgens de mondiale zwembond geeft dit aan dat er komend jaar nog veel werk nodig is in aanloop naar de Spelen. „De lokale autoriteiten moeten zorgen dat er volgend jaar goede crisisplannen zijn.”