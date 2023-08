Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van den Goorbergh eindigt als twintigste op GP van Groot-Brittannië

17.05 uur: Zonta van den Goorbergh heeft in de Moto2-klasse zijn goede kwalificatie tijdens de GP van Groot-Brittannië niet om kunnen zetten in een goed resultaat in de hoofdrace. De 17-jarige Nederlander, die als nummer 3 was gestart, eindigde als twintigste. Zijn landgenoot Bo Bendsneyder werd zeventiende.

De zege op het circuit van Silverstone ging naar Fermin Aldeguer. De Spanjaard had nog niet eerder een wedstrijd in de Moto2-klasse gewonnen. Pedro Acosta, landgenoot van Aldeguer, eindigde achter de Spanjaard Aron Canet als derde en nam de leiding in het klassement over.

Zege Spanjaard Espargaro in MotoGP op Silverstone

15.38 uur: Aleix Espargaro heeft op het circuit van Silverstone de Britse MotoGP gewonnen. De Spanjaard hield de Italiaanse wereldkampioen Francesco Bagnaia achter zich. Brad Binder uit Zuid-Afrika finishte als derde.

Bagnaia breidde zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uit, tot 41 punten. Zijn belangrijkste uitdager en landgenoot Marco Bezzecchi kwam ten val.

„Ik voelde me super”, aldus Espargaro, die vanaf de twaalfde plek was gestart. De Aprilia-coureur zorgde er met zijn zege voor dat de Britse MotoGP opnieuw een andere winnaar kreeg. Dat is al sinds 2013 het geval. Voor Espargaro is het zijn tweede overwinning in de MotoGP.

Wiegman is laatste vrouwelijke bondscoach op WK

Sarina Wiegman is de laatst overgebleven vrouwelijke bondscoach op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. „Dat is voor mij nooit een wedstrijd geweest”, zei ze in de aanloop naar het duel van Engeland tegen Nigeria van maandag in de achtste finales. „Ik had het zelfs leuk gevonden als het er meer waren geweest. Het zou mooi zijn als vrouwelijke coaches nog meer kansen krijgen. Een beetje meer evenwicht is wel goed.”

Wiegman is de enige vrouwelijke bondscoach op het WK na de nederlaag van Zuid-Afrika tegen het Nederlands elftal in de achtste finales (0-2). Zuid-Afrika staat onder leiding van Desiree Ellis. Twaalf van de 32 deelnemers begonnen het WK met een vrouwelijke bondscoach.

Vrouwelijke bondscoaches zijn de laatste jaren erg succesvol geweest in het vrouwenvoetbal op de Olympische Spelen en WK’s en EK’s. Sinds 2000 wisten alleen de voetbalsters van Japan een hoofdprijs te winnen met een mannelijke bondscoach. Zij veroverden in 2011 onder leiding van Norio Sasaki de wereldtitel.

Wiegman heeft Walsh terug op WK

Wiegman van de Engelse voetbalsters kan maandag tijdens de achtste finale op het WK tegen Nigeria weer een beroep doen op Keira Walsh. De middenveldster trainde zondag volledig mee met de Europees kampioen. „Het gaat gelukkig weer goed met haar”, zei de coach uit Nederland. „Normaal gesproken is ze er weer bij.”

Walsh viel geblesseerd uit tijdens de groepswedstrijd tegen Denemarken. Ze moest met een brancard van het veld en Wiegman vreesde even voor een zware knieblessure. Engeland plaatste zich zonder puntenverlies voor de achtste finales, met overwinningen op Denemarken, China en Haïti.

Nigeria eindigde als tweede in de poule, achter groepswinnaar Australië maar voor olympisch kampioen Canada en Ierland.

Veijer eindigt als negende na fraaie inhaalrace in Moto3

13.15 uur: Motorcoureur Collin Veijer heeft een fraaie inhaalrace op de Grote Prijs van Groot-Brittannië niet helemaal succesvol kunnen voltooien. De Nederlander, uitkomend in de Moto3, startte vanaf de 23e positie maar vocht zich naar een tweede plaats in de race. Twee ronden voor het einde ging hij echter bijna onderuit op het circuit van Silverstone. Uiteindelijk werd Veijer nog negende.

De Colombiaan David Alonso won de race, voor de Japanner Ayumu Sasaki en Spanjaard Daniel Holgado, die de leiding in het klassement voor de wereldtitel behoudt.

Veijer is in zijn debuutjaar in de lichtste WK-klasse bepaald geen onzichtbare coureur. Hij eindigde als zevende in de TT van Assen en werd zesde in de Grote Prijs van Italië. Ook startte de coureur uit Staphorst als vierde in de Grote Prijs en Duitsland en reed hij daar zelfs een ronde aan de leiding.

Veijer was redelijk tevreden over zijn race. „Ik heb best wel een goede race gereden, maar twee ronden voor het einde werd ik ingesloten”, zei hij bij Ziggo Sport. „Ik raakte de achterkant van een motor en was plotseling de nummer laatst in de race. In de laatste ronde heb ik nog veel plaatsen gewonnen. Ik heb weer veel geleerd. Op naar de volgende race.”

Rioolwater zit openwaterzwemmers dwars bij olympische test Parijs

10.30 uur: De testwedstrijden voor de Olympische Spelen in het openwaterzwemmen in Parijs zijn afgelast. Door overstromingen is de waterkwaliteit in de rivier de Seine te slecht, meldt zwembond World Aquatics. Zo gaat de eerder uitgestelde wedstrijd over 10 kilometer van Sharon van Rouwendaal definitief niet door, net als de wedstrijd van Marcel Schouten bij de mannen over dezelfde afstand.

In Parijs heeft het de afgelopen week veel geregend, waardoor het riool is overstroomd en het vervuilde water in de Seine is terechtgekomen. Volgens de mondiale zwembond geeft dit aan dat er komend jaar nog veel werk nodig is in aanloop naar de Spelen. „De lokale autoriteiten moeten zorgen dat er volgend jaar goede crisisplannen zijn.”