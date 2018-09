Capitals kunnen Stanley Cup al ruiken

De ploeg bracht daarmee de stand in de finale op 3-1 en heeft nog maar één overwinning nodig voor de hoofdprijs van de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL. De Capitals kunnen het donderdag afmaken, als het vijfde duel in de best-of-sevenserie wordt afgewerkt in Las Vegas.

De Golden Knights openden duel vier met riante scoringskansen, maar de Capitals weerstonden de aanvalsgolf en waren bij hun eerste serieuze kans wel trefzeker. Er volgden nog twee doelpunten in de eerste periode. Jevgeni Koeznetsov was een van de uitblinkers bij de ploeg uit Washington; hij bereidde vier doelpunten voor.

,,Nog een zege te gaan, maar dat wordt wel de moeilijkste'', zei de Russische aanvoerder Alex Ovetsjkin van de Capitals.