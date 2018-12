Blind onder vergrootglas

De ex-Ajacied komt bij zijn club Manchester United al maanden niet meer in de plannen van José Mourinho voor en moet – hoewel de clubleiding de eenzijdige optie lichtte en zijn contract tot medio 2019 verlengde – deze zomer een transfer maken. Afgelopen januari was AS Roma uiterst concreet voor de 54-voudig international die nu wordt begeerd door Internazionale.

Maar nog veel belangrijker nog dan zich in de kijker spelen van de Italiaanse topclubs was het in Turijn voor Blind om Koeman ervan te overtuigen dat hij – net als Jasper Cillessen, Van Dijk, Georginio Wijnaldum en Ryan Babel – een zekerheidje is in Oranje. In het land, waar verdedigen tot kunst is verheven, moest hij verdedigend zijn mannetje staan.

Irritatie

Dat een snel vertrek bij Manchester United hem alleen maar kan helpen, is duidelijk. Dan is hij ook verlost van de vragen over zijn status, die hem beginnen te irriteren. Na afloop van Italië-Nederland had een uiterst ongemakkelijk vraaggesprek plaats met de verslaggever van tv-zender Veronica, die de vraag stelde of Blind door zijn lange absentie bij United ’zoekende’ is.

Op 9 september – als Oranje in de Nations League aantreedt in Frankrijk – blijkt of Blinds prestatie tegen de Italianen goed genoeg was en of een nieuwe werkgever hem in de basis van Oranje houdt.