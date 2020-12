Feyenoord herstelt zich tegen VVV-Venlo na afgang in Europa League

De Rotterdammers waren gebrand op een overwinning om zo hun Europese kater weg te spoelen. Donderdag blameerde de ploeg van trainer Advocaat zich door met 1-0 onderuit te gaan op bezoek bij Wolfsberger AC. Het verlies betekende uitschakeling in de Europa League.

Steven Berghuis keerde terug in de basis bij de Rotterdammers. In het doelpuntloze gelijkspel tegen Heracles begon hij vorige week op eigen verzoek op de bank. Bij VVV bleek doelman Thorsten Kirschbaum, ondanks een negatieve coronatest, toch niet op tijd fit. Vito van Crooy nam zijn plaats in onder de lat.

Feyenoord begon beter aan de wedstrijd. Na een kwartier was Berghuis dicht bij de openingstreffer, zijn schot miste echter genoeg precisie en ging net voorlangs. Niet veel later was het Orkun Kökcu die de Rotterdammers van afstand op voorsprong kon schieten, maar de lat hield VVV in leven. De Rotterdammers bleven volop kansen creëren en vooral Bryan Linssen was vlak voor rust nog gevaarlijk, maar ook zijn schot bracht Feyenoord niet de gewenste voorsprong. De ploeg van Hans de Koning mocht van geluk spreken dat het halverwege zonder tegengoal de kleedkamer opzocht.

In de tweede helft ging Feyenoord verder waar het voor rust gebleven was en twintig minuten voor tijd lukte het de Rotterdammers eindelijk om de ban te breken. Met een prachtige knal van afstand schoot Jens Toornstra Feyenoord op de verdiende voorsprong. De goal bleek bevrijdend te werken want daarna ging het opeens snel. Vijf minuten na de eerste goal, krulde Berghuis de bal sierlijk in de verre hoek, waarna niet veel later Toornstra ook zijn tweede van de middag mocht maken en Feyenoord op 3-0 schoot. In de slotfase verliet aanvoerder Berghuis geblesseerd het veld.

Door de overwinning staat Feyenoord gedeeld tweede met Vitesse. PSV, nu nog derde, komt later zondagmiddag in actie.

