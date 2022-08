Bondscoach Marokko ontslagen: weg vrij voor Ziyech voor WK in Qatar?

Minder dan vier maanden voor de start van het WK moeten de Marokkanen nog op zoek naar een nieuwe bondscoach.

De voornaamste reden voor het ontslag is vooral het conflict tussen de Bosnische bondscoach en sterspeler Hakim Ziyech. Al meer dan een jaar kwam de aanvallende middenvelder van Chelsea niet meer in actie voor de nationale ploeg. Halilhodzic verweet Ziyech een gebrek aan professionalisme, waarna hij enkele keren genegeerd werd door de bondscoach. Uiteindelijk besloot Ziyech om zich niet meer ter beschikking te stellen voor de nationale ploeg.

De Marokkaanse bondsvoorzitter beloofde vorige maand nog dat Ziyech mee zou gaan naar het WK. Nu Halilhodzic ontslagen is, lijkt de deur weer wagenwijd open te staan voor Ziyech om de kleuren van zijn land te verdedigen eind dit jaar op het WK in Qatar.

Poule met België

Marokko plaatste zich zonder Ziyech en Mazraoui voor het WK van november in Qatar. Daar is het Afrikaanse land ingedeeld in een poule met België, Kroatië en Canada. Halilhodzic werd, ondanks de kwalificatie, bekritiseerd in Marokko. Hij was sinds 2019 bondscoach.

De Bosniër werkte eerder onder meer voor Lille, Paris Saint-Germain en Stade Rennes. Met de voetballers van Algerije bereikte hij op het WK van 2014 de achtste finales. Daarin was Duitsland te sterk.