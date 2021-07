Kiki Bertens en Demi Schuurs liggen eruit in Tokio

Dat kort voor het duel duidelijk werd dat collega-tennisser Jean-Julien Rojer positief testte op corona in Tokio speelde ongetwijfeld een rol bij het matte optreden van het tweetal in de eerste set.

Ondanks de domper die voorafgaand aan de clash in het Nederlandse kamp binnendrong, wonnen Schuurs en Bertens wel de tweede set. Bij een 5-1 voorsprong lukte het Schuurs nog niet om de set uit te serveren, maar dat lukte Bertens twee games later wel. In de supertiebreak ging het alsnog mis en dus ligt de olympische droom voor de twee vriendinnen in duigen.

De Nederlandse tennisploeg is een hechte formatie. Rojer zelf was er kapot van en ook zijn dubbelmaatje Wesley Koolhof zag zijn olympische droom in het dubbelspel in duigen vallen.

Rojer zou ook nog met of Bertens of Schuurs in het mixeddubbelspel, maar ook dat gaat dus niet door. De vraag is nu met wie Koolhof in actie komt in Tokio in de mix.