Uitgetelde Bertens: ’Het houdt een keer op’

Kiki Bertens Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het was een seizoen van pieken en dalen, van vallen en opstaan, van hoop en wanhoop. Dat alles openbaarde zich ook in het Chinese Shenzhen, waar de uitgetelde Kiki Bertens in de laatste groepswedstrijd van de WTA Finals moest opgeven. Daarnaast heeft de tennisster vrijdagochtend via Instagram aangegeven een einde te maken aan de samenwerking met coach Raemon Sluiter, wat er al een tijd zat aan te komen.