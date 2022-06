Nederlandse trainers roepen Arne Slot uit tot Coach van het Jaar

Dick Lukkien werd uitgeroepen tot beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. Bert van Marwijk kreeg de bijzondere oeuvre-prijs, die niet jaarlijks wordt uitgereikt. Hij is de elfde trainer die in achttien jaar deze erkenning krijgt. De voormalig bondscoach en trainer van tal van topclubs treedt nu toe tot een gezelschap waar Kees Rijvers, Piet de Visser, Wiel Coerver, Foppe de Haan, Leo Beenhakker, Van Gaal, Guus Hiddink, Johan Cruijff, Co Adriaanse en Dick Advocaat al deel van uitmaken. De laatste kreeg vorig jaar de oeuvreprijs, een beloning voor het totale werk van een trainer. Een speciaal comité beslist of er een trainer in aanmerking komt voor de oeuvreprijs, die voor het eerst in 2004 is uitgereikt. Cruijff kreeg de prijs in 2016 postuum.

25-jarig bestaan

De uitreiking van de awards gebeurde deze keer in het Bilderberg Hotel Speulderbos, voorafgaande aan een galadiner ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vakvereniging coaches betaald voetbal (CBV). Behalve Slot waren voor de Eredivisie ook Erik ten Hag (Ajax), Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles), Ron Jans (FC Twente) en de bij RKC Waalwijk als hoofdtrainer op de bank debuterende Joseph Oosting genomineerd.

Voor de Eerste Divisie ging de prijs naar Dick Lukkien, die Emmen trouw bleef en de club meteen weer terugbracht naar de Eredivisie. In deze categorie waren Marinus Dijkhuizen (Excelsior), Rob Penders (FC Eindhoven) en Wim Jonk (FC Volendam) de andere drie kandidaten.