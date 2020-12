Lionel Messi blijft weer thuis

Het is een ideaal moment voor de 33-jarige Messi om rust te pakken. Barcelona is immers al zeker van overwinteren op het hoogste niveay. Tegen Dinamo Kiev, toen zowel Messi als Frenkie de Jong ontbrak, stelde de ploeg van trainer Ronald Koeman al een plek bij de zestien veilig. De Jong is er in Hongarije wel gewoon bij.

„Het is niet gebruikelijk, maar met het programma van dit seizoen waren er twee momenten om Leo rust te gunnen. In Kiev en morgen (woensdag, red.). Ik wil kansen geven aan andere spelers en het treffen van zaterdag (uit tegen Cadiz. red.) is erg belangrijk”, verduidelijkte Koeman.