Ten Hag bijt van zich af na nieuwe vragen over Ronaldo: ’Dat is niet terecht’

Kopieer naar clipboard

Erik ten Hag Ⓒ ANP/HH

Trainer Erik ten Hag van Manchester United kan zondag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Brighton & Hove Albion niet beschikken over Anthony Martial. De Franse aanvaller, die bij de club is teruggekeerd na een verhuurperiode aan Sevilla, heeft een lichte blessure.