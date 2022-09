Neymar maakt scheidsrechter belachelijk na geel voor juichen

Neymar zette de 1-3 op het bord en vierde zijn goal zoals hij dat bijna altijd doet dit seizoen: met de handpalmen langs het hoofd en de tong uit de mond. Te uitdagend vond Siebert, die de Braziliaan een geel karton onder de neus schoof.

„Totaal gebrek aan respect voor de sporter”, schrijft Neymar op Twitter. „Zoiets kan gewoon niet gebeuren. Ik krijg een gele kaart voor niets. En de scheidsrechter? Die wil niet eens toegeven dat hij een fout gemaakt heeft.”

In volgende tweets deed Neymar er nog een schepje bovenop. Eerst door de naam van de scheidsrechter in hoofdletters te schrijven met daarachter de emoji’s van zijn doelpuntenviering, later door te zeggen dat hij in de toekomst op dezelfde manier zal blijven vieren. Dat wordt gezellig als Siebert en Neymar elkaar nog eens tegenkomen.

Ook op Instagram reageerde de Braziliaan: