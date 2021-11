FC Barcelona: Xavi opvolger Ronald Koeman

De 41-jarige Xavi heeft bijna zijn hele carrière voor de Spaanse topclub gespeeld en gold als de gedroomde opvolger om de positie van Koeman over te nemen. Als voetballer pakte hij met Barcelona 25 prijzen, waaronder vier keer de Champions League. Sinds 2019 was hij trainer bij Al Sadd, in Qatar.

Koeman werd eind vorige maand ontslagen, enkele uren na de nederlaag van zijn team tegen Rayo Vallecano. Zijn positie bij de Spaanse club was al langer wankel.

Vertrek uit Qatar

Al Sadd bevestigde eerder op vrijdag al dat het de Spanjaard liet vertrekken „Het bestuur van Al Sadd heeft een overeenstemming bereikt over Xavi’s vertrek naar Barcelona, nadat het bedrag van zijn vertrekclausule zoals opgenomen in zijn contract is betaald.”

Daarbij gaf Al Sadd ook nog een slaatje te slaan op de langere termijn uit de deal. „We zijn een samenwerking overeengekomen met Barcelona voor de toekomst. Xavi is een belangrijk onderdeel van de historie van Al Sadd en we wensen hem veel succes.”

„Xavi heeft ons een paar dagen geleden laten weten dat hij de wens heeft per direct aan de slag te gaan in Barcelona, vanwege de kritieke situatie van ’zijn’ club. Wij hebben daar begrip voor en hebben besloten zijn overgang niet in de weg te staan. Xavi en zijn familie blijven hier altijd welkom”, aldus Al Sadd.

Niet bespreekbaar

Eerder zei de directeur van Al Sadd nog dat een vertrek niet bespreekbaar was. „De positie van de club is vanaf het begin duidelijk: we willen onze coach Xavi behouden, we kunnen hem op zo’n belangrijk moment in het seizoen niet laten gaan”, zei Turki Al-Ali. Een delegatie van de Spaanse topclub was naar Doha afgereisd om te onderhandelen.