Sport kort: beachvolleyduo Luini en Penninga naar halve finales Itapema

Tennissters VS en Canada naar eindtoernooi Billie Jean King Cup

09.29 uur: De tennissters van de Verenigde Staten en Canada hebben zich geplaatst voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup. De Amerikaanse vrouwen wonnen in de kwalificaties in Asheville met 3-2 van Oekraïne. Canada rekende af met Letland (4-0).

Italië, Tsjechië, Kazachstan, Spanje en Polen bereikten eerder dit weekeinde al het eindtoernooi, dat van 8 tot en met 13 november op een nog nader te bepalen locatie gespeeld wordt. Aan het eindtoernooi doen twaalf landen mee. Zwitserland, Australië, Slowakije en België waren al zeker van deelname. De laatst beschikbare plek wordt via een wildcard ingevuld door de internationale tennisbond.

Nederland verloor dit weekeinde in de kwalificaties in Den Bosch met 4-0 van Spanje.

Beachvolleyballers Luini en Penninga naar halve finales Itapema

09.25 uur: Beachvolleyballers Leon Luini en Ruben Penninga hebben zich geplaatst voor de halve finales van het Challenge-toernooi in het Braziliaanse Itapema. Het Nederlandse duo was te sterk voor de Amerikanen Chaim Schalk en Theodore Brunner. Het werd 21-14 21-19.

Luini en Penninga, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi hadden geplaatst, nemen het voor een plek in de eindstrijd op tegen de Brazilianen George en Andre.

Bij de vrouwen bereikten Katja Stam en Raïsa Schoon eerder ook de halve finales in Itapema.

Warriors starten play-offs in NBA met ruime zege op Nuggets

09.23 uur: De basketballers van de Golden State Warriors zijn in de NBA overtuigend begonnen aan de play-offs. De eerste ontmoeting met Denver Nuggets eindigde in 123-107.

Stephen Curry keerde terug bij de Warriors, nadat hij de vorige twaalf duels wegens een voetblessure miste. In de 22 minuten die Curry tegen de Nuggets meedeed, was hij goed voor 16 punten. Jordan Poole was met 30 punten de meest trefzekere speler bij de Warriors.

Minnesota Timberwolves versloeg Memphis Grizzlies verrassend met 130-117. Minnesota was in de reguliere competitie als zevende geëindigd in de Western Conference en Memphis Grizzlies als tweede