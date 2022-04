Sport kort: Roord schiet Wolfsburg naar Duitse bekerfinale, Miedema mist FA Cup-finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockeyers Bloemendaal in finale EHL tegen Rot Weiss Köln

16.11 uur: De hockeyers van Bloemendaal treffen maandag in de finale van de Euro Hockey League (EHL) de Duitse club Rot Weiss Köln. Die ploeg boekte zondag in de halve eindstrijd in Amstelveen een ruime zege op Surbiton HC uit Engeland: 5-1.

Bloemendaal won een dag eerder al de andere halve finale, tegen het Spaanse Club de Campo (3-0).

Trainer Kompany: beker heeft nu wél prioriteit bij Anderlecht

15.55 uur: Vincent Kompany hoopt maandag zijn eerste prijs te pakken als trainer van Anderlecht. De club uit Brussel neemt het in de bekerfinale op tegen AA Gent.

„De beker stond voor de club vaak niet bovenaan de agenda.Toen ik als jongeling in het eerste elftal speelde, kreeg het toernooi pas een beetje prioriteit vanaf de halve finales”, aldus Kompany, die weet dat de situatie nu anders is. „Nu heeft elke prijs prioriteit, denk ik. We pakken alle trofeeën die we kunnen pakken. De opbouw naar de finale is voor mij als coach vergelijkbaar met toen ik zelf nog voetbalde. Ik heb dus ervaring hoe je qua voorbereiding naar zo’n finale moet toewerken. Hoe het tijdens de wedstrijd zelf gaat, zullen we nog moeten zien.”

Anderlecht heeft een aantal slechte jaren achter de rug. De laatste landstitel dateert uit 2017. Anderlecht won de beker voor het laatst in 2008. In de finale werd Gent toen met 3-2 verslagen.

Nouwen met Chelsea naar finale FA Cup ten koste van Miedema

15.28 uur: Voetbalster Aniek Nouwen heeft met Chelsea de finale bereikt van het toernooi om de FA Cup. De titelhouder versloeg Arsenal, de club van Vivianne Miedema, in de halve finale op Meadow Park in Borehamwood met 2-0. Guro Reiten uit Noorwegen opende kort na rust de score, waarna de Zuid-Koreaanse Ji So-yun het duel besliste.

Nouwen, verdedigster van Oranje, had een basisplaats bij Chelsea. Miedema, de topscorer aller tijden van de nationale ploeg, speelde de hele wedstrijd voor Arsenal.

Vorig jaar troffen Chelsea en Arsenal elkaar in de finale op Wembley. De eindstrijd werd toen als gevolg van de coronaperikelen pas in december gespeeld. De blauwe formatie uit Londen won, met Nouwen als invalster, met 3-0 en veroverde de FA Cup voor de derde keer.

Chelsea speelt op 15 mei in de finale op Wembley tegen Manchester City, dat zaterdag West Ham United met 4-1 versloeg. In de Engelse competitie gaat Chelsea aan kop met 44 punten, op 1 punt gevolgd door Arsenal.

Roord helpt voetbalsters Wolfsburg weer naar bekerfinale

14.56 uur: Jill Roord heeft de voetbalsters van VfL Wolfsburg naar de Duitse bekerfinale geleid. De international van Oranje maakte twee doelpunten in de halve finale tegen Bayern München: 1-3. Naast Roord hadden ook de Nederlandse verdedigsters Lynn Wilms en Dominique Janssen een basisplaats bij Wolfsburg.

Roord opende in 19e minuut de score. Bayern, met Lineth Beerensteyn in de ploeg, kwam kort na rust op gelijke hoogte. Roord bracht Wolfsburg na een uur opnieuw aan de leiding en de Duitse invalster Tabea Wassmuth besliste het duel in de slotfase. De aanvalsters Shanice van de Sanden en Joëlle Smits ontbraken in de selectie van Wolfsburg, dat voor het achtste jaar op rij in de finale van het toernooi om de DFB-Pokal staat. De ploeg won de vorige zeven finales allemaal.

Wolfsburg speelt op 28 mei in Keulen tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen Bayer Leverkusen en 1. FFC Turbine Potsdam. Bij Bayern ontbrak hoofdtrainer Jens Scheuer, omdat hij positief testte op het coronavirus.

Pascal Ackermann stapt na halfuur af in Parijs-Roubaix

13.00 uur: Voor de Duitse wielrenner Pascal Ackermann is zijn optreden in Parijs-Roubaix beperkt gebleven tot zo’n 30 minuten. De sprinter van UAE Team Emirates stapte al na 20 kilometer af zonder ook maar in de buurt te zijn geweest van de eerste kasseien. Een reden voor zijn opgave is niet bekend.

De 28-jarige Ackermann kwam op 23 maart ten val in de Classic Brugge-De Panne en verscheen niet aan de start van de E3 Harelbeke. In Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs gaf hij op.

Gewichthefster spant rechtszaak aan tegen ’onveilige’ bond

12.00 uur: Meervoudig nationaal kampioen Sanne Bijleveld sleept de Nederlandse Gewichthefbond voor de rechter. Beide partijen liggen al jaren met elkaar in de clinch, de bond weigert haar nu af te vaardigen naar het EK, meldt dagblad Trouw.

De dagvaarding, in handen van Trouw, toont hoe Bijleveld (28) haar samenwerking met de Nederlandse Gewichthefbond (NGB) ervaart. De gewichthefster, met meerdere Nederlandse titels en nationale records op haar naam, beschrijft een onveilig topsportklimaat waarin sprake zou zijn van machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en dreigend taalgebruik.

Erik-Jan Kwekkeboom, voorzitter van de NGB weerlegt de aantijgingen. „Deze rechtszaak dient onze sport niet. Dat Bijleveld ons gedagvaard heeft, is omdat zij het niet eens is met de uitvoering van ons beleid.”

De spoedprocedure dient woensdag bij de rechtbank in Assen.

Thompson noteert met 10,89 beste tijd van dit jaar op 100 meter

10.53 uur: Elaine Thompson-Herah heeft de beste tijd van dit jaar op de 100 meter voor vrouwen neergezet. De vijfvoudig olympisch kampioene uit Jamaica kwam bij een wedstrijd uit de Continental Cup in Walnut in de Verenigde Staten tot 10,89 seconden.

Thompson-Herah liep die tijd in de halve finales. De atlete deed daarna, zonder opgaaf van reden, niet mee aan de finale. „Het voelt goed om terug te zijn. Seizoensopener 10,89 seconden”, schreef de 29-jarige Thompson-Herah op Twitter.

Thompson-Herah zette afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio een bijzondere prestatie neer door, net als vijf jaar eerder bij de Spelen van Rio, zowel de 100 als 200 meter te winnen.

Discuswerpster Van Klinken voldoet in VS aan limiet EK

09.50 uur: Discuswerpster Jorinde van Klinken is bij een wedstrijd uit de Continental Tour als tweede geëindigd. De 22-jarige Nederlandse kwam in Walnut in de Verenigde Staten tot een afstand van 63,38 meter.

Van Klinken voldeed met die afstand voor de tweede week op rij aan de limiet voor de Europese kampioenschappen atletiek, die van 15 tot en met 21 augustus in München worden gehouden.

Van Klinken debuteerde vorig jaar zomer op de Olympische Spelen. In Tokio wist ze zich niet voor de finale van het discuswerpen te plaatsen.

Tennissters VS en Canada naar eindtoernooi Billie Jean King Cup

09.29 uur: De tennissters van de Verenigde Staten en Canada hebben zich geplaatst voor het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup. De Amerikaanse vrouwen wonnen in de kwalificaties in Asheville met 3-2 van Oekraïne. Canada rekende af met Letland (4-0).

Italië, Tsjechië, Kazachstan, Spanje en Polen bereikten eerder dit weekeinde al het eindtoernooi, dat van 8 tot en met 13 november op een nog nader te bepalen locatie gespeeld wordt. Aan het eindtoernooi doen twaalf landen mee. Zwitserland, Australië, Slowakije en België waren al zeker van deelname. De laatst beschikbare plek wordt via een wildcard ingevuld door de internationale tennisbond.

Nederland verloor dit weekeinde in de kwalificaties in Den Bosch met 4-0 van Spanje.

Beachvolleyballers Luini en Penninga naar halve finales Itapema

09.25 uur: Beachvolleyballers Leon Luini en Ruben Penninga hebben zich geplaatst voor de halve finales van het Challenge-toernooi in het Braziliaanse Itapema. Het Nederlandse duo was te sterk voor de Amerikanen Chaim Schalk en Theodore Brunner. Het werd 21-14 21-19.

Luini en Penninga, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi hadden geplaatst, nemen het voor een plek in de eindstrijd op tegen de Brazilianen George en Andre.

Bij de vrouwen bereikten Katja Stam en Raïsa Schoon eerder ook de halve finales in Itapema.

Warriors starten play-offs in NBA met ruime zege op Nuggets

09.23 uur: De basketballers van de Golden State Warriors zijn in de NBA overtuigend begonnen aan de play-offs. De eerste ontmoeting met Denver Nuggets eindigde in 123-107.

Stephen Curry keerde terug bij de Warriors, nadat hij de vorige twaalf duels wegens een voetblessure miste. In de 22 minuten die Curry tegen de Nuggets meedeed, was hij goed voor 16 punten. Jordan Poole was met 30 punten de meest trefzekere speler bij de Warriors.

Minnesota Timberwolves versloeg Memphis Grizzlies verrassend met 130-117. Minnesota was in de reguliere competitie als zevende geëindigd in de Western Conference en Memphis Grizzlies als tweede