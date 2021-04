Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Ook Belgische olympiërs en paralympiërs met voorrang gevaccineerd

11.24 uur: Ook de Belgische sporters die deze zomer naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio gaan, krijgen met voorrang een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat is unaniem beslist in een zogeheten interministriële conferentie, meldden Belgische media.

Hiermee is gehoor gegeven aan het verzoek van de olympische en paralympische comités in België, die beide al maanden ijverden voor een versnelde vaccinatie van de topsporters. Volgens de krant Le Soir komen in totaal ongeveer 220 doses van een vaccin vrij voor de sporters, die naar verwachting zo snel als mogelijk een prik kunnen halen in Brussel.

De Nederlandse regering besloot vorige week de olympiërs en paralympiërs die naar Tokio gaan de gelegenheid te geven met voorrang een vaccinatie te krijgen. Inmiddels is daarmee al begonnen op sportcentrum Papendal.

Basketbal: Durant valt weer geblesseerd uit bij Brooklyn Nets

10.08 uur: De Amerikaanse basketbalclub Brooklyn Nets vreest opnieuw sterspeler Kevin Durant voor langere tijd te moeten missen. De vedette van de NBA-ploeg viel in het duel met Miami Heat al na 8 minuten uit met een dijbeenblessure. Durant maakte eerder in de maand zijn rentree na een hamstringblessure, die hem 24 wedstrijden aan de kant hield.

Tot overmaat van ramp verloren de Nets ook nog nipt de wedstrijd tegen Heat. Bam Adebayo wierp vlak voor het afgaan van het eindsignaal de bal in de basket, waardoor Heat met 109-107 won. Brooklyn raakte door de nederlaag iets verder achterop bij koploper Philadelphia 76ers in de oostelijke divisie.

Adebayo was met 21 punten en 15 rebounds ook de uitblinker bij Heat, dat zijn topschutter Jimmy Butler miste door een kwetsuur. Landry Shamet was topscorer bij de Nets met 30 punten. De ploeg uit Brooklyn speelde opnieuw zonder de eveneens geblesseerde James Harden.

American football: Beroemde quarterback Brady herstelt van knieoperatie

09.57 uur: Tom Brady, de superster van het American football, is herstellende van een knieoperatie. De quarterback, die dit jaar met Tampa Bay Buccaneers zijn zevende Super Bowl won, is positief gestemd over het herstel en verwacht binnenkort de trainingen te kunnen hervatten. De football league NFL ligt momenteel stil.

"Ik voel me redelijk goed en ik push mezelf behoorlijk hard", zei Brady op een liefdadigheidsgala van zijn coach Bruce Arians. "Misschien kan ik deze week al met work-outs beginnen. Het duurt nog even tot het nieuwe seizoen begint, dus ik kan het allemaal slim en rustig aanpakken. Doel is op tijd weer fit te zijn."

Brady zou de correctie in zijn linkerknie al langer hebben gepland om het ongemak dat hij voelde te verlichten. Hij droeg ook een brace om de knie tijdens de strijd om de Super Bowl op 7 februari, waarin Brady de Buccaneers naar de zege leidde (31-9). Onlangs verlengde de 43-jarige quarterback zijn contract bij Tampa Bay.