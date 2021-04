Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Vitesse twee duels zonder Rasmussen

20.05 uur: Jacob Rasmussen van Vitesse is voor drie duels geschorst na zijn rode kaart in de bekerfinale tegen Ajax, waarvan een duel voorwaardelijk. De verdediger moest zondag vlak voor het einde van de wedstrijd vertrekken van scheidsrechter Björn Kuipers na een overtreding op Antony. Rasmussen mist zodoende het bezoek aan Feyenoord van komende zondag en het daaropvolgende thuisduel met PEC Zwolle.

Wielrennen: UCI schorst Vini Zabù dertig dagen wegens doping

18.47 uur: De internationale wielrenunie UCI heeft de Italiaanse procontinentale ploeg Vini Zabù een schorsing van dertig dagen opgelegd. De sanctie werd uitgesproken nadat twee renners van het team positief testten op doping in een periode van twaalf maanden. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 7 april en geldt tot 6 mei.

De ploeg van de Nederlandse wielrenners Etienne van Empel en Wout van Elzakker gaf eerder deze maand al aan voorlopig niet meer in wedstrijden uit te komen vanwege de positieve test van Matteo De Bonis. Hij werd bij een controle buiten competitieverband in februari positief op epo bevonden.

Eerder testte een andere renner van de ploeg, Matteo Spreafico, positief tijdens de Ronde van Italië in oktober vorig jaar. De strafprocedures tegen beide renners zijn nog aan de gang.

Vini Zabù had een wildcard voor de komende Giro gekregen, maar besloot het startbewijs vorige week terug te geven.

Olympische Spelen: Ook Duitse olympische deelnemers worden tijdig gevaccineerd

17.34 uur: Duitse sporters die de komende zomer deelnemen aan de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van Tokio zullen tijdig worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat heeft de regering toegezegd aan het olympisch comité van het land.

„We willen in deze moeilijke tijden laten blijken dat we onze atleten ondersteunen”, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. „Als gemeenschap voelen we ons solidair met de olympische sport. De autoriteiten uit de verschillende deelstaten moeten nu goede plannen maken om dit project de komende weken van de grond te krijgen.”

Steeds meer landen besluiten hun olympische atleten vroegtijdig te vaccineren. Nederland is daar inmiddels al mee begonnen.

Schaken: Giri hervat kandidatentoernooi met remise

16.52 uur: Anish Giri heeft het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg vervolgd met remise. De Nederlandse grootmeester speelde in de Russische stad in de achtste ronde met zwart tegen de Russische klassementsleider Ian Nepomniatsjtsji. De achterstand van Giri op de Rus blijft daardoor een vol punt.

Het Kandidatentoernooi werd vorig jaar eind maart na zeven ronden afgebroken, nadat de Russische overheid aankondigde het luchtruim te sluiten vanwege de coronapandemie. De buitenlandse schakers en officials verlieten daarop zo snel mogelijk het land.

Onwennig was het niet om terug te zijn, vond Giri. „Het was mijn eerste partij hier in een jaar, maar zo voelde het niet. In de speelhal ziet alles er precies hetzelfde uit. Toen ik aankwam en op mijn bank ging zitten had ik het idee dat ik maar een dag was weggeweest. Gisteren speelde ik partij 7, vandaag partij 8, zo heb ik het beleefd.”

Acht topschakers maken in het Kandidatentoernooi uit wie in november wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen. De veertiende en laatste ronde van het Kandidatentoernooi staat gepland op 27 april. De tweekamp om de wereldtitel is in Dubai, van 24 november tot en met 16 december. Inzet is niet alleen de wereldtitel, maar ook 2 miljoen euro prijzengeld.

Voetbal: KNVB-preses Spee rekent op plaats in uitvoerend comité van UEFA

13.37 uur: Met veel vertrouwen op een goede afloop doet Just Spee dinsdag mee aan de verkiezingen voor het uitvoerend comité van de UEFA. „Ik heb met 51 van de 54 andere leden contact gehad”, vertelt de voorzitter van de KNVB. „Ik heb veel toezeggingen, zelfs zwart op wit. Dat laatste doe je als je het meent, lijkt me.”

Je zou bijna vergeten dat tijdens het 45e congres van de UEFA in Montreux ook de verkiezingen voor het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond op het programma staan. De plannen van twaalf topclubs voor een nieuwe Super League zijn ook in Zwitserland ingeslagen als een bom. „Doen ze dit om druk uit te oefenen of menen ze dit echt? Ik weet het niet”, zegt de 56-jarige Spee. „Maar ik denk dat ze op lange termijn een vergissing maken. Ook in het Europese voetbal heeft de top de onderkant nodig. De plannen raken me, maar ik schrok net meer van het overlijden van Willy van der Kuijlen. Dat is menselijk leed.”

Michael van Praag, de voorganger van Spee bij de KNVB, neemt na drie termijnen van vier jaar afscheid in het bestuur van de UEFA, dat formeel gezien een controlerend orgaan is, maar in praktijk veel macht heeft. „Je zit aan tafel”, weet Spee. „Je praat mee en kan zo invloed uitoefenen. Wij van de KNVB steken graag onze nek uit. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan met de invoering van de VAR en met discussies over vernieuwing van de spelregels met Marco van Basten.”

Daarom voerde Spee de afgelopen 1,5 jaar uitgebreid campagne. „Ik heb 51 van de 54 lidstaten gesproken, vooral via beeldbellen vanwege corona”, vertelt de voormalige voorstopper van de Koninklijke HFC uit Haarlem. „Veel landen wilden weten hoe wij ieder weekeinde 30.000 amateurwedstrijden organiseren. En ik heb bijvoorbeeld Estland verteld hoe ik ze misschien kan helpen om met voetbal geld te verdienen. Nu betaalt die bond zelfs nog om voetbal op tv te krijgen. Ik wil transparant en open zijn en heb het idee dat mijn verhaal is aangeslagen.”

Tijdens de geheime verkiezingen zijn er negen kandidaten voor acht plekken. Alles wijst op een strijd tussen Nederland en België, zo denkt ook Spee. „Vijf leden zijn herkiesbaar en die worden normaal ook wel herkozen. Italië is een grootmacht, dus Gabriele Gravina zit ook wel goed. De Rus Alexander Djoekov krijgt in het oosten van Europa veel stemmen.”

Dan blijven Spee en Mehdi Bayat over. Tot verrassing van de oud-topman van Endemol stelde zijn Belgische collega zich in januari op het laatste moment kandidaat. „Ik sprak hem afgelopen zomer nog in Antwerpen om onder meer over het WK voor vrouwen in 2027 te praten. Toen vertelde hij me dat hij geen belangstelling had. Ik was verrast toen ik hoorde dat hij zich alsnog kandidaat heeft gesteld, zonder ons te informeren.”

Bayat is een ander type bestuurder dan Spee, die universitair geschoold is en naam heeft gemaakt bij Philips en Endemol. Bayat, telg uit een van de meest invloedrijke families uit de Iraanse geschiedenis groeide op in Zuid-Frankrijk, waar het nachtleven geen geheimen voor hem kent. Zijn broer is spelersmakelaar en wordt verdacht van witwassen, fraude en omkoping in het Belgische voetbal. Bayat heeft nooit afstand van zijn broer genomen.

„Hij heeft nauwelijks campagne kunnen voeren omdat hij zich laat kandidaat heeft gesteld en ook nog corona heeft gehad”, zegt Spee. „Je weet nooit welke dynamiek tijdens de verkiezingen ontstaat. Maar ik vertrouw op een goede afloop.”

Pol van Boekel fluit ’kampioenswedstrijd’ Ajax

De KNVB heeft de scheidsrechtersaanstellingen voor komend weekeinde bekend gemaakt. Pol van Boeker heeft de wedstrijd tussen Ajax en AZ toegewezen gekregen. Als de Amsterdammers donderdag afrekenen met FC Utrecht, kan de ploeg van trainer Erik ten Hag zondag kampioen worden.

Atletiek: Koreman rekent op protesten bij ’jurysport’ marathon

12.14 uur: Björn Koreman verwacht protesten van marathonlopers die straks buiten de selectie voor de olympische marathon vallen. „De atleten die zich benadeeld voelen zullen dan zeker van zich laten horen, dat durf ik nu al te stellen”, aldus de 30-jarige hardloper die zelf een van de zes mannen is die heeft voldaan aan de olympische limiet en meedingt om een van de slechts drie beschikbare startbewijzen voor de Spelen van Tokio.

Koreman was er zondag getuige van dat Michel Butter zich voegde bij de groep atleten die hebben voldaan aan de vereiste limiet van 2.11.30. De Castricummer liep 2.10.30 op het afgesloten Vliegveld Twente. Abdi Nageeye (2.06.17), Khalid Choukoud (2.09.55), Bart van Nunen (2.10.16) en Frank Futselaar (2.11.30) zijn de anderen. Koreman zelf liep in december onder de limiet toen hij de marathon van Wenen won in 2.11.07.

De Atletiekunie zal begin juni de drie gelukkigen voor de olympische marathon aanwijzen. Volgens Koreman is de selectieprocedure vrij onduidelijk. „Het beste zou zijn de drie snelsten te sturen, maar voor die makkelijke aanpak is niet gekozen. Er wordt ook gekeken naar prestaties onderling, het individuele prestatiepaspoort, de weersomstandigheden tijdens de marathon. Heel veel dingen dus en wij weten niet wat wel zwaar meetelt en wat niet. Het is ineens een jurysport geworden.”

Voetbal: Manchester City mist Kevin De Bruyne in cruciale fase

11.51 uur: Manchester City moet het in de cruciale fase van het seizoen voorlopig doen zonder Kevin De Bruyne. De Belgische aanvoerder van de aanstaande kampioen van Engeland liep zaterdag op Wembley tegen Chelsea een blessure op aan zijn rechtervoet. De ernst van de kwetsuur is volgens City nog niet duidelijk, maar De Bruyne ontbreekt in ieder geval woensdag in de competitiewedstrijd tegen Aston Villa.

De spelmaker van City blesseerde zich kort na rust in een duel aan de zijlijn met N’Golo Kanté en kon niet verder. Kort na het uitvallen van De Bruyne maakte Hakim Ziyech voor Chelsea het enige doelpunt in de halve finale van de FA Cup (1-0). Chelsea neemt het op 15 mei in de finale van het bekertoernooi op tegen Leicester City.

Manchester City heeft aan kop van de Premier League 8 punten voorsprong op stadgenoot United. Komende zondag speelt de ploeg van trainer Pep Guardiola de finale van het toernooi om de League Cup tegen Tottenham Hotspur. Drie dagen later wacht de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League.

Algemeen: Ook Belgische olympiërs en paralympiërs met voorrang gevaccineerd

11.24 uur: Ook de Belgische sporters die deze zomer naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio gaan, krijgen met voorrang een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat is unaniem beslist in een zogeheten interministriële conferentie, meldden Belgische media.

Hiermee is gehoor gegeven aan het verzoek van de olympische en paralympische comités in België, die beide al maanden ijverden voor een versnelde vaccinatie van de topsporters. Volgens de krant Le Soir komen in totaal ongeveer 220 doses van een vaccin vrij voor de sporters, die naar verwachting zo snel als mogelijk een prik kunnen halen in Brussel.

De Nederlandse regering besloot vorige week de olympiërs en paralympiërs die naar Tokio gaan de gelegenheid te geven met voorrang een vaccinatie te krijgen. Inmiddels is daarmee al begonnen op sportcentrum Papendal.

Basketbal: Durant valt weer geblesseerd uit bij Brooklyn Nets

10.08 uur: De Amerikaanse basketbalclub Brooklyn Nets vreest opnieuw sterspeler Kevin Durant voor langere tijd te moeten missen. De vedette van de NBA-ploeg viel in het duel met Miami Heat al na 8 minuten uit met een dijbeenblessure. Durant maakte eerder in de maand zijn rentree na een hamstringblessure, die hem 24 wedstrijden aan de kant hield.

Tot overmaat van ramp verloren de Nets ook nog nipt de wedstrijd tegen Heat. Bam Adebayo wierp vlak voor het afgaan van het eindsignaal de bal in de basket, waardoor Heat met 109-107 won. Brooklyn raakte door de nederlaag iets verder achterop bij koploper Philadelphia 76ers in de oostelijke divisie.

Adebayo was met 21 punten en 15 rebounds ook de uitblinker bij Heat, dat zijn topschutter Jimmy Butler miste door een kwetsuur. Landry Shamet was topscorer bij de Nets met 30 punten. De ploeg uit Brooklyn speelde opnieuw zonder de eveneens geblesseerde James Harden.

American football: Beroemde quarterback Brady herstelt van knieoperatie

09.57 uur: Tom Brady, de superster van het American football, is herstellende van een knieoperatie. De quarterback, die dit jaar met Tampa Bay Buccaneers zijn zevende Super Bowl won, is positief gestemd over het herstel en verwacht binnenkort de trainingen te kunnen hervatten. De football league NFL ligt momenteel stil.

„Ik voel me redelijk goed en ik push mezelf behoorlijk hard”, zei Brady op een liefdadigheidsgala van zijn coach Bruce Arians. „Misschien kan ik deze week al met work-outs beginnen. Het duurt nog even tot het nieuwe seizoen begint, dus ik kan het allemaal slim en rustig aanpakken. Doel is op tijd weer fit te zijn.”

Brady zou de correctie in zijn linkerknie al langer hebben gepland om het ongemak dat hij voelde te verlichten. Hij droeg ook een brace om de knie tijdens de strijd om de Super Bowl op 7 februari, waarin Brady de Buccaneers naar de zege leidde (31-9). Onlangs verlengde de 43-jarige quarterback zijn contract bij Tampa Bay.