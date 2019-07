Koeman: ’De Ligt is uitzonderlijk talent’

Matthijs de Ligt na zijn doelpunt tegen Engeland. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt (19) ontwikkelt zich komeetachtig en heeft inmiddels zijn droomtransfer naar Juventus verzilverd. Dat kan Ronald Koeman en Ronald de Boer niet verbazen. De bondscoach en de voetbalanalist hielden in september 2018 in Telesport al een lofzang over de verdediger. „Hij is een uithangbord van het Nederlandse voetbal en symboliseert de nieuwe hoop”, zei De Boer.