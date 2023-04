UEFA-voetbalraad mét bondscoach Koeman wil meer duidelijkheid over handsbal

Een van de adviezen omtrent hands is dat spelers alleen uit het veld moeten worden gestuurd als ze bewust hands maken. Als ze de bal op ongelukkige wijze tegen de hand krijgen, is een waarschuwing voldoende. Bij een schot dat niet richting doel gaat en dan tegen een hand aan komt, moeten de scheidsrechters wat de voetbalraad betreft ook minder streng zijn. Ook zou er meer clementie moeten komen voor spelers die de bal via hun eigen lichaam per ongeluk tegen een hand aankrijgen.

De onlangs opgerichte voetbalraad, die voor het eerst bij elkaar kwam, ziet verder graag dat scheidsrechters strenger optreden tegen spelers die zich onsportief gedragen. Daarbij noemden ze specifiek voetballers die een blessure veinzen of een schwalbe maken.

Oprechte discussie

De vergadering werd bijgewoond door Eric Abidal, Rafael Benítez, Fabio Capello, Petr Cech, Luís Figo, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Koeman, Philipp Lahm, Michael Laudrup, Paolo Maldini, Roberto Martínez, Predrag Mijatović, Gareth Southgate, Patrick Vieira, Rudi Völler, Javier Zanetti en Zinedine Zidane.

Dayot Upamecano van FC Bayern kreeg onlangs tegen Man City nog een strafschop tegen na hands. Ⓒ ANP/HH

Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond kan de voorstellen van de voetbalprominenten over reglementswijzigingen of de organisatie van het voetbal omzetten in nieuw beleid. De kritiek op scheidsrechters is soms dat ze situaties anders beoordelen dan oud-voetballers omdat ze zelf niet hebben gevoetbald en daarom bepaalde dingen niet aanvoelen.

„Het was een eer om deel uit te maken van zo’n open en oprechte discussie. De handbalsregel zal altijd worden betwist, maar we kunnen deze consistenter maken en afstemmen op het huidige voetbal”, aldus de Kroaat Boban. De Italiaan Maldini was ook tevreden. „Op het veld waren we tegenstanders van elkaar, maar nu zijn we hier samen om te helpen en te beschermen wat ons het meest dierbaar is: de voetbalsport zelf. Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.”