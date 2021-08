Memphis Depay koestert geen wrok tegen Louis van Gaal

De kersverse aanwinst van Barcelona debuteerde in 2013 onder Van Gaal op negentienjarige leeftijd in het Nederlands Elftal. Op het WK in Brazilië in 2014 maakte hij zijn eerste twee treffers als international. „Dat toernooi was een geweldige ervaring”, zegt Memphis. „Ik heb er veel dingen geleerd van de trainer.”

In 2015 was Van Gaal de trainer toen Memphis de overstap van PSV naar Manchester United maakte. Die tweede samenwerking tussen de oefenmeester en Memphis, op Old Trafford, verliep een stuk minder soepel. „De beginperiode in Manchester was goed, maar daarna gebeurden er dingen waar ik het niet mee eens was. Dat hoort bij het voetbal. Het seizoen erop voelde ik dat ik meer ervaring had, maar toen was er een andere trainer,” zegt de huidige aanvaller van FC Barcelona in de Spaanse krant El Periódico.

Die ervaring met de bondscoach betekent dus niet dat Memphis niet blij is met de terugkeer van de oefenmeester. „Hij heeft in het verleden geweldige dingen gedaan voor de nationale ploeg en ik hoop dat hij ze kan herhalen. Het is zeer positief dat hij is aangesteld.”