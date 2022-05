Nieuw AZ krijgt gezicht tijdens voetbalshow: ‘Als Wijndal weggaat, ben ik er klaar voor’

Voetbal

Dirk Kuyt belangrijkste kandidaat als nieuwe trainer ADO Den Haag

Dirk Kuyt is de belangrijkste kandidaat om trainer te worden van ADO Den Haag. De 104-voudig international, die Feyenoord in 2017 kampioen maakte en afgelopen jaar zijn diploma coach betaald voetbal binnensleepte, moet technisch leiding gaan geven aan de Hagenaars in de Keuken Kampioen Divisie.