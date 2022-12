Tsitsipas en Sakkari leiden Grieken naar winst in United Cup

Stefanos Tsitsipas blijkt te tserk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. Ⓒ EPA

Stefanos Tsitsipas en Maria Sakkari hebben de Griekse tennisploeg naar een overtuigende zege op Bulgarije geleid op het toernooi om de United Cup in Australië. Tsitsipas en Sakkari wonnen beiden hun enkelspel en waren als duo ook succesvol in het gemengd dubbel. Griekenland versloeg Bulgarije in Perth met 4-1.