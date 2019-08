Transfernieuws: United verhuurt Sánchez aan Inter

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019

Sánchez maakt seizoen af bij Inter

22.24 uur: In navolging van Romelu Lukaku gaat ook Alexis Sánchez van Manchester United naar Internazionale. De Italiaanse club huurt de Chileense aanvaller voor een jaar. Sánchez speelde dit seizoen nog geen minuut voor ManUnited, dat zo’n 1,5 jaar geleden heel veel moeite had gedaan om de Chileen naar Old Trafford te halen. De snelle aanvaller kon de verwachtingen echter totaal niet waarmaken, mede door de nodige blessures.

Sánchez maakte slechts drie doelpunten in de Premier League voor de Engelse recordkampioen. In dienst van Arsenal had hij in 3,5 jaar zestig goals gemaakt. Sánchez speelde eerder voor onder meer Udinese en FC Barcelona. Hij gaat Barcelona met zijn nieuwe club weer tegenkomen in de groepsfase van de Champions League.

De Chileen wordt bij Inter herenigd met Lukaku. De Belgische spits verhuisde deze zomer voor 70 miljoen euro van ManUnited naar de blauw-zwarte formatie uit Milaan. Lukaku luisterde maandag zijn debuut voor Inter tegen Lecce (4-0) gelijk op met een doelpunt.

Joey Veerman Ⓒ VI Images

Heerenveen haalt opnieuw een Veerman in huis

20.13 uur: Er speelt komend seizoen opnieuw een Veerman bij SC Heerenveen. De Friese club heeft een akkoord bereikt met FC Volendam over een transfer van middenvelder Joey Veerman (20).

Als de speler zelf tot een akkoord komt en de medische keuring doorstaat, tekent Veerman een meerjarig contract bij de club, waar dorpsgenoot Henk Veerman enkele seizoenen lang als spits fungeerde.

Veerman miste het grootste gedeelte van het vorige seizoen door een knieblessure en zag eerder door een halsstarrige houding van FC Volendam mogelijke transfers naar FC Twente, FC Utrecht en eerder deze zomer FC Emmen stuklopen.

Jurgen Locadia. Ⓒ BSR Agency

Locadia vertrekt naar de Bundesliga

15.10 uur: Jürgen Locadia voetbalt dit seizoen voor TSG 1899 Hoffenheim. De Duitse club, uitkomend in de Bundesliga, huurt de spits van Brighton & Hove Albion.

De 25-jarige Locadia verhuisde vorig jaar voor zo’n 17 miljoen euro van PSV naar Engeland. Hij had daar niet veel uitzicht op speeltijd. Trainer Alfred Schreuder van Hoffenheim was op zoek naar een spits omdat Andrej Kramaric voorlopig geblesseerd is. Hij wilde Kasper Dolberg huren van Ajax, maar de Deen gaat liever bij OGC Nice aan de slag.

Hoffenheim gaat zaterdag op bezoek bij Bayer Leverkusen, waar Peter Bosz de hoofdtrainer is.

Ajax vangt ruimt 20 miljoen voor Dolberg

13.23 uur: Kasper Dolberg zet zijn loopbaan voort bij OGC Nice. De Franse club heeft overeenstemming bereikt met Ajax, dat bevestigt 20,5 miljoen euro te ontvangen voor de Deense aanvaller.

Trent Sainsbury Ⓒ BSR Agency

Sainsbury verlaat PSV

11.18 uur: Trent Sainsbury verlaat PSV voor Maccabi Haifa. De 27-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij de club uit Israël.

Sainsbury kwam vorig jaar op voorspraak van trainer Mark van Bommel naar PSV. Beiden werkten samen bij de nationale ploeg van Australië. Hij slaagde er nooit in een basisplaats te veroveren. Van Bommel liet de verdediger in de voorbereiding van dit seizoen weten dat hij mocht uitkijken naar een andere club.

Sainsbury speelde eerder voor PEC Zwolle, Jiangsu Suning, Internazionale en Grasshoppers.