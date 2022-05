Premium Het beste van De Telegraaf

Doorzetter met eeuwige glimlach en neus voor goals Portret Cyriel Dessers: ’Grootste ’killer’ met wie ik ooit werkte’

Door Pieter Vanlommel Kopieer naar clipboard

Dessers juicht na weer een doelpunt voor Feyenoord Ⓒ ANP/HH

Cyriel Dessers (27) staat woensdagavond voor het voorlopige hoogtepunt in zijn voetbalcarrière. De spits uit het Belgische Vechmaal speelt met Feyenoord de finale van de Conference League tegen AS Roma. Portret van een doorzetter met een eeuwige glimlach en een neus voor goals. „Hij is de grootste ’killer’ met wie ik ooit werkte.”