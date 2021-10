AZ boekt belangrijke zege in Conference League

Jansen stuurde dezelfde spelers de wei van het typische oostblokstadionnetje in waarmee AZ de afgelopen drie wedstrijden Jablonec, SC Cambuur en FC Utrecht had verslagen. Een elftal dat na het vertrek van de sterkhouders Stengs, Boadu en Koopmeiners steeds beter op elkaar ingespeeld raakt, getuige ook de galavoorstelling van afgelopen zondag tegen FC Utrecht (5-1).

AZ, dat in het verre achterland van de aristocratische vampier Dracula toch nog werd gesteund door 180 getrouwen, was derhalve met vertrouwen naar Roemenië afgereisd. En dat vertrouwen straalde de ploeg in de eerste helft ook uit. AZ speelde met de borst vooruit, was technisch en tactisch heer en meester en creëerde voor rust een handvol grote kansen.

Pantelis Hatzidiakos viert de overwinning. Ⓒ ANP/HH

Even leek het erop dat de ploeg van Jansen zichzelf vergat te belonen, zoals wel vaker dit seizoen in Europese duels. Jordy Clasie raakte na een kwartier met een volley van twintig meter de paal en zag Vangelis Pavlidis twee minuten later weer eens zijn eerste kans om zeep helpen. Nadat Cluj-spits Gabriel Debeljuh de gasten met een buitenspelgoal eventjes schrik aanjoeg, was het Jesper Karlsson die een heerlijke voorzet van Yukinari Sugawara binnen knikte: 0-1.

Terug na tikkie

De jonge Zweed is weer helemaal de oude, nadat hij in de zomer een klein tikkie kreeg nadat hij was afgevallen voor het EK. De eerste wedstrijden ruziede hij meer met zichzelf en de bal dan met de tegenstander, maar inmiddels liegen zijn statistieken er niet om. De afgelopen zes duels was de linkerspits met het verwoestende rechterbeen goed voor vijf goals en drie assists. De Zweedse bondscoach Janne Andersson zal hem ongetwijfeld weer in het snotje hebben.

In de tweede helft waren de betere kansjes voor de thuisclub, dat van geluk mocht spreken dat het na smerige tackles van Burca en Culio op respectievelijk Pavlidis en Owen Wijndal nog met elf man in het veld stond. Ook werd Dani de Wit nog met een elleboogstoot op zijn neus vakkundig uit de wedstrijd getikt.