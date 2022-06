Flinke celstraf dreigt voor Mario Cipollini wegens mishandeling en bedreiging ex-vriendin

De Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport schrijft dat de officier van justitie van Lucca, Letizia Cai, twee jaar eist voor verwondingen en bedreigingen van zijn ex en nog eens zes maanden voor bedreigingen aan het adres van haar huidige partner, de ex-voetballer Silvio Giusti. Zowel zijn ex, als de nieuwe vriend, als haar broer Mario, een ex-keeper, dienden een klacht in.

Cipollini heeft de beschuldigingen altijd tegen gesproken. Hij ontkent dat hij geweld tegen zijn ex-vrouw gebruikte en dat hij een pistool op haar zou gericht hebben, zoals de andere partij beweert. De openbare aanklager sprak in haar verzoek om tenlastelegging over „handelingen die de lichamelijke en geestelijke integriteit schaden.”

Hoofd tegen de muur

De feiten die Sabrina Landucci aanklaagt en waar het openbaar ministerie zwaar aan tilt, zouden volgens zijn ex hebben plaatsgevonden op 6 januari 2017 toen ze aan het werk was in een sportschool. „Hij greep me bij de nek en sloeg me met mijn hoofd tegen de muur.” De advocaat van zijn ex eist ook een schadevergoeding van 80.000 euro.

De volgende hoorzitting is op 13 juli. Dan komt ter verdediging de ex-topsprinter aan de beurt.

Bron: La Gazetta dello Sport/Het Nieuwsblad