Marcel Bosker volgt Patrick Roest en verruilt Jumbo-Visma voor Team Reggeborgh

„Reggeborgh is een goede ploeg en het is hartstikke mooi dat ik daar deel van uit mag gaan maken”, verklaart de 25-jarige Bosker zijn keuze. „Ik heb altijd heel fijn samengewerkt met coach Robin Derks bij TalentNED die nu trainer wordt bij Reggeborgh. Het verhaal van de trainers sprak me erg aan. Daarbij wilde ik heel graag met Patrick Roest blijven schaatsen.”

Bosker is drievoudig wereldkampioen op de ploegenachtervolging (2019, 2020, 2021) en werd twee keer tot Nederlands kampioen allround gekroond (2018, 2022). „Ik hoop me verder te ontwikkelen, zodat ik ieder jaar weer iets beter word”, zegt hij over zijn toekomstplannen. „De EK en WK allround en de 5.000 meter op de WK afstanden hebben daarbij mijn prioriteit.”