Tadic: ’Dat ik die kans mis, ongelooflijk...’

De Serviër was er niettemin blij mee. „Het belangrijkste is echter dat we hebben gewonnen. Het is heerlijk om voor deze club en deze fans te spelen. We hebben deze situatie gemist”, doelde hij bij RTL7 op de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Berghuis opende de score en verzorgde bij de tweede treffer van Sébastien Haller de assist. Tadic was tegen Besiktas minder succesvol. Hij miste onder meer in de eerste helft een dot van een kans. „Ongelooflijk, die kans had ik echt moeten afmaken”, verzuchtte hij. „We hadden het onszelf veel makkelijker kunnen maken als we voor de rust nog 3-0 hadden gemaakt. Maar we hebben het al met al toch goed gedaan.”

Ten Hag geniet, maar baalt van gemiste kansen

Trainer Erik ten Hag had weinig te klagen. „We speelden erg goed”, zei hij. „In een geweldige ambiance. Er ontstond meteen een goede wisselwerking tussen spelers en fans.” Michy Batshuayi miste namens Besiktas de eerste kans van de wedstrijd. De aanvaller schoot op de paal. „Dat was een onachtzaamheid van ons”, zei Ten Hag. „Daarna heb ik genoten. We maakten voor rust twee goede doelpunten. Het hadden er alleen wel twee of drie meer mogen zijn.”

„In de tweede helft hebben we onze voorsprong geconsolideerd”, zei Ten Hag. „Dat is niet raar als je met 2-0 voorstaat in een wedstrijd in de Champions League. Maar als onze centrale verdedigers wel door waren geschoven, dan hadden we aanvallend meer kunnen doen.”

„Maar ook in de tweede helft kregen nog twee goede kansen”, zei Ten Hag. „Kansen verzilveren, dat is en blijft een dingetje bij ons. We missen te veel mogelijkheden. Mensen vragen wel eens of dit Ajax nog beter kan. Maar het moet echt beter. Dortmund is onze volgende tegenstander in de poule. Dat lijkt me onze sterkste tegenstander. Dan zullen we echt beter met de kansen moeten omgaan. Op het hoogste niveau kunnen we ons op die manier verbeteren. Als dat lukt, dan komen we dicht bij ons grote verlangen. En dat is overwinteren in de Champions League.”

