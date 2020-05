Subliem optreden gestopte Phil Taylor

Taylor versloeg de 63-jarige Adams met 5-3 in legs in de Modus Champions Series. De zestievoudig wereldkampioen kwam tot een fantastisch gemiddeld van bijna 111. Taylor kreeg zelfs de kans op een fraaie negendarter, maar miste op dat moment de dubbel 12. Even later veroverde de eveneens sterk gooiende Adams zelfs de leg.

Eerder op de dag had Taylor ook al gewonnen van de Russische darter Anastasia Dobromyslova: 5-1. Na zijn zege op Adams volgde er ook nog een triomf op Fallon Sherrock: 5-3. Van zijn veertien wedstrijden die hij de afgelopen dagen afwerkte, verloor Taylor er slechts drie.

Taylor op dreef in eigen huis

De laatste weken worden er weer toernooitjes georganiseerd, waarbij alle darters in eigen huis hun duels afwerken. Voor het goede doel kwam Taylor ook al uit tegen Raymond van Barneveld. Barney zegevierde met 7-6.

The Power domineerde vanaf begin jaren negentig het darts met harde hand. Die dominantie verdween met de komst van Michael van Gerwen. In 2013 versloeg hij de Nederlander nog in de WK-finale, maar dat betekende de laatste wereldtitel voor de darter uit Stoke-on-Trent. In de jaren die volgden bleef Taylor deel uitmaken van de wereldtop, maar moest hij toezien hoe Van Gerwen de nieuwe grote man werd in het darts.

In 2015 en 2018 haalde Taylor nog de eindstrijd van het WK, maar beide keren ging hij onderuit. In 2015 bleek Gary Anderson in een thriller te sterk: 7-6 in sets. Op 1 januari 2018 zwaaide hij af met een forse nederlaag tegen Rob Cross in de mondiale finale: 7-2.