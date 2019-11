Son ontsnapt aan schorsing na horrorblessure Gomes

Son maakte in het duel van achteren een tackle op de Portugees André Gomes. De middenvelder van Everton verdraaide daarbij op ongelukkige wijze zijn enkel. Nader onderzoek wees uit dat Gomes een fractuur had opgelopen. Hij onderging maandag een operatie en mocht dinsdag het ziekenhuis verlaten. Volgens zijn club zal hij geen blijvend letsel overhouden aan zijn gehavende enkel.

Son Heung-min verlaat aangedaan het veld. Ⓒ BSR Agency

Son zag meteen de ernst van de situatie in en reageerde op het veld ontdaan op de gevolgen van zijn charge. Hij kreeg eerst geel, maar op advies van de VAR werd hij alsnog uit het veld gestuurd. Tottenham tekende beroep aan tegen zijn uitsluiting, omdat er volgens de club geen opzet in het spel was. Het panel van experts was het daarmee eens en sprak Son vrij.

