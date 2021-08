Vitesse speelt gelijk tegen Dundalk na tumultueuze slotfase

Het is een geluk voor Vitesse, dat dit seizoen de uitgoalregel is afgeschaft door de UEFA, maar desondanks moeten de Arnhemmers volgende week vol aan de bak in de return in Dublin om het Europese avontuur, waar het hele vorige seizoen zo hard voor is gestreden, niet al na twee duels afgelopen te laten zijn.

Prima start

Lange tijd leek er niks aan de hand voor Vitesse, dat heer en meester was tegen de nummer zeven van de Ierse Premier Division. Maar liefst twaalf kansen creëerde Vitesse, maar het vizier stond niet op scherp. Na de vroege 1-0 uit een perfect uitgevoerde counter, waarbij Million Manhoef de bal voortreffelijk afleverde bij Matus Bero, misten diezelfde Bero, de nieuwe spits Nikolai Frederiksen, de nieuwe Franse aanvaller Yann Gboho, Loïs Openda en zelfs verdediger Danilho Doekhi volop goede kansen om de score verder op te voeren.

Gebrek aan efficiëntie in de afronding was vorig seizoen al een groot probleem bij Vitesse, dat zichzelf opnieuw zwaar tekort deed. Het dichtst bij een goal was Riechedly Bazoer, die een afstandsschot op de paal zag komen. De uitblinker van vorig seizoen, die door Letsch aanvankelijk buiten de ploeg werd gelaten, vooruitlopend op een vertrek, bewees andermaal zijn waarde. Bazoer speelde een prima partij en bracht snelheid en creativiteit in de opbouw.

Ondanks het uitblijven van een ruimere voorsprong leek er lange tijd niets aan de hand voor Vitesse, dat een groot overwicht had. Maar vanuit het niets kwam FC Dundalk op gelijke hoogte. Tomas Hajek liet zich in de lucht verrassen door Patrick McEleney, die voor rust ook al een keer de bal op de lat had geknald, het enige serieuze doelgevaar van de Ieren tot de 1-1.

Bekeken wippertje

Vitesse was aangeslagen en het werd allemaal nog erger, toen McEleney ineens vrije doortocht kreeg richting het Arnhemse doel en met een bekeken wippertje zowel aanvoerder Doekhi als doelman Markus Schubert in de luren legde.

De 8756 Vitesse-supporters, die voor het eerst sinds september vorig jaar weer present konden zijn in de Gelredome, reageerde ontzet en gingen vervolgens achter de ploeg staan, maar de schwung was eruit bij Vitesse. Uiteindelijk kwam de thuisploeg nog wel terug tot 2-2 dankzij een artistieke goal van Openda, maar verder kwam Vitesse niet meer. Diezelfde Openda bewees zijn ploeg een slechte dienst door nog de rode kaart te incasseren voor natrappen, waardoor hij de return in Ierland mist.

Met het onnodige gelijkspel heeft Vitesse niet alleen de kansen op een play-offduel met waarschijnlijk Anderlecht geen goed gedaan, maar ook dure punten laten liggen voor de UEFA-coëfficiëntenranking.

Karige campagnes

Clubs als Vitesse voetballen een heel seizoen om Europa in te gaan, maar heel vaak loopt dat Europese avontuur uit op een gigantische deceptie. Met de wedstrijd tegen FC Dundalk werd, 31 jaar na het Europese debuut tegen het Noord-Ierse Derry City, het vijftiende Europese seizoen van Vitesse afgetrapt. Waar de Arnhemmers in de beginjaren nog wel eens verrasten met de uitschakeling van onder andere KV Mechelen en Werder Bremen is het sinds de eeuwwisseling allemaal erg karig. De laatste negentien Europese duels van Vitesse leverden slechts drie zeges op. In Ierland moet Vitesse die score zien op te krikken om niet al na twee duels klaar te zijn op het Europese podium.