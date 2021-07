Olympisch nieuws: Ajacied Antony met Brazilië naar halve finale

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Ajacied Antony met Brazilië naar halve finale bij Spelen

15.25 uur: Ajax-speler Antony heeft zich op de Olympische Spelen met Brazilië voor de halve finale geplaatst. De Zuid-Amerikanen waren in de kwartfinale met 1-0 te sterk voor Egypte.

Middenvelder Matheus Cunha maakte in de 37e minuut het doelpunt in Saitama. Even daarvoor had Antony een gele kaart gekregen. De buitenspeler, die vorig seizoen in zijn eerste jaar bij Ajax in 32 competitiewedstrijden negen keer scoorde, werd door trainer André Jardine halverwege de tweede helft vervangen door Malcom.

Brazilië treft in de halve eindstrijd Mexico of Zuid-Korea. De andere halve finale gaat tussen Japan en Spanje. Vijf jaar geleden ging de olympische voetbaltitel bij de mannen naar Brazilië. In eigen land werd Duitsland in de finale na strafschoppen verslagen.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon uitgeschakeld op Spelen

15.00 uur: Voor de Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zitten hun eerste Olympische Spelen er op. Het jonge duo, dat ruim een maand geleden op het olympisch kwalificatietoernooi in Scheveningen een ticket naar Tokio veroverde, moest het in de tussenronde afleggen tegen het Cubaanse duo Lidy/Leila: 17-21 17-21. Inzet van het duel op het centercourt van het Shiokaze Park in Tokio was een plek in de achtste finales.

Stam (22) en Schoon (19) begonnen de Spelen met nederlagen tegen koppels uit Canada en Zwitserland. Ze eindigden dankzij een zege op het Duitse duo Karla Borger/Julia Sude als derde in de groep. Aangezien ze niet tot de twee beste nummers 3 van de zes poules behoorden, moesten ze zaterdag in de tussenronde uitkomen. Sanne Keizer en Madelein Meppelink werden met drie nederlagen uitgeschakeld. Zij zaten als toeschouwers op de tribunes van het vrijwel lege centercourt bij de partij van hun jonge landgenoten.

In het mannentoernooi bereikten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen rechtstreeks de achtste finales door tweede te worden in hun groep. Brouwer en Meeuwsen, die brons pakten bij de Spelen van Rio 2016, gaan het nu opnemen tegen Anders Mol en Christian Sørum. Het Noorse duo eindigde als derde op het WK 2019.

Spanning stijgt voor zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz

13.08 uur: Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan op de Olympische Spelen van Tokio als koploper de medalrace in de 49er FX van maandag in. In de laatste drie races kwamen de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze wel op gelijke hoogte met eveneens 70 punten.

Bekkering en Duetz, tweevoudig wereldkampioenen en zevende op de Spelen van Rio, dachten aanvankelijk nog dat de Braziliaanse vrouwen 1 punt minder hadden na twaalf races en daarmee leidden. Maar een diskwalificatie van de Amerikaanse zeilsters zorgde ervoor dat ook het Nederlandse duo op 70 uitkwam.

De races waren - met de vijfde, de elfde en de zestiende plaats, een schrapresultaat - niet geheel naar wens verlopen, maar ook de concurrentie was niet zonder fouten. „We hebben wel wat ingeleverd, maar hadden vooraf getekend voor deze uitgangspositie”, vertelde Bekkering, kort nadat windsurfer Kiran Badloe in de Baai van Enoshima de wereldtitel had behaald.

Duetz en Bekkering zijn maandag aan de beurt voor hun medalrace. „De druk neemt toe, maar dat vinden we alleen maar fijn”, aldus Bekkering. Ze hebben 3 punten voorsprong op de Duitsen Tina Lutz en Susann Beucke, die op de derde plaats staan.

In de Finn kwam Nicholas Heiner na een rustdag twee keer in actie. Hij eindigde als tiende in de zevende race en als derde in de achtste race. In de tussenstand bleef Heiner vierde met 36 punten. Er volgen nog twee races en dan nog de medalrace. De Brit Giles Scott gaat aan de leiding met 20 punten.

Voor het duo Bart Lambriex en Pim van Vugt stonden drie races op het programma in de 49er-klasse. Ze begonnen in de tiende race met de zesde plaats. Daarna volgde in de elfde race de zevende plek. Ze eindigden als derde in de twaalfde race. Ze konden zich in het klassement niet verbeteren ten opzichte van vrijdag, ze blijven zevende met 75 punten. De Nieuw-Zeelanders Peter Burling en Blair Tuke staan eerste met 52 punten. De medalrace staat maandag op het programma.

Simon Geschke mag ’olympische gevangenis’ verlaten

11.37 uur: De Duitse wielrenner Simon Geschke mag Tokio verlaten. Hij zat ruim een week in quarantaine nadat hij positief was getest op corona. Hij heeft na overleg met de Duitse olympische arts Bernd Wolfarth, de autoriteiten en de medische commissie van het IOC de terugreis twee dagen kunnen vervroegen nadat hij twee keer negatief was getest.

Geschke was net als de Nederlandse olympische ploeg niet te spreken over de omstandigheden waarin hij afgelopen dagen moest verblijven. „Dit is hopelijk het dichtst dat ik ooit in de buurt van een verblijf in de gevangenis zal komen”, aldus Geschke, die in Tokio zou meedoen in de wegwedstrijd. „De ramen zijn gesloten en je mag maar 3 keer per dag je kamer even uit. Een speaker aan het plafond maakt je wakker om 7 uur om je temperatuur te meten.”

Eventing-amazones 21e en 30e in tussenstand na dressuur

09.57 uur: Eventing-amazones Merel Blom en Janneke Boonzaaijer staan respectievelijk 21e en 30e in de tussenstand na het onderdeel dressuur op de Olympische Spelen in Tokio. Blom kwam zaterdag in actie en staat nu op 31,5 strafpunten. Boonzaaijer reed de dressuur vrijdag en kwam uit op 33,0 strafpunten.

Blom keek na de rit met haar paard The Quizmaster terug op een goede proef, maar vond het jammer dat ze aan het einde wat punten verloor. „Ik denk dat daar de lichte spanning die mijn paard op het voorterrein had, er toch nog even uitkwam”, analyseerde de amazone, die op meer had gerekend.

„Het was misschien wel de proef die ik voor ogen had, maar zeker niet de punten die ik voor ogen had. Ik ben best tevreden over de proef, het is logisch dat het in de training beter gaat. Wat we van tevoren hadden bedacht heb ik wel zo kunnen rijden. Ik heb technisch wel zo gereden zoals het plan was, maar het is jammer deze punten te rijden. Ik had op meer gehoopt.”

Boonzaaijer reed vrijdag de dressuur met haar paard Champ de Tailleur. „Het was geweldig, ik vond het echt heel cool”, reageerde Boonzaaijer na haar olympisch debuut. Regerend olympisch kampioen Michael Jung gaat na de dressuur aan de leiding met 21,1 strafpunten. De Brit Oliver Townend staat tweede met 23,6, voor de Chinees Alex Hua Tian met 23,9. In het landenklassement gaat Groot-Brittannië aan de leiding voor Duitsland en Nieuw-Zeeland. Nederland doet niet mee in het landwedstrijd.

Met de cross-country en een springparcours volgen nog twee onderdelen. De cross-country staat zondag op het programma. Blom denkt wel dat de cross goed bij haar paard past. „Ik heb wel het juiste paard meegenomen. Hij is snel, kan goed klimmen en draaien. Bovendien kan hij prima met de hitte overweg. Het past hem ook wel dat je in deze cross een plan moet hebben, en dat is zeker nodig.”

Schoonspringster Inge Jansen naar olympische finale op 3-meterplank

09.42 uur: Schoonspringster Inge Jansen heeft zich geplaatst voor de olympische finale op de 3-meterplank. De 27-jarige Limburgse liet in de halve finale vijf vrijwel foutloze sprongen zien en eindigde met een totaal van 301,90 punten op de negende plaats. De beste twaalf gaan door naar de finale, die zondag om 08.00 uur Nederlandse tijd begint.

Jansen presteerde heel stabiel. Ze begon met twee sprongen van 63,00 punten, gevolgd door 58,50, 58,90 en tot slot 58,50. De Chinese titelverdedigster Shi Tingmao (371,45) was met afstand de beste, op gepaste afstand gevolgd door landgenote Wang Han (346,85)

Jansen is de eerste Nederlandse schoonspringster in de olympische finale sinds Daphne Jongejans in 1988. Jongejans, zus van de huidige bondscoach Edwin Jongejans, eindigde destijds in Seoul op de achtste plaats.

Jansen werd een dag eerder in de kwalificatie zestiende met 278,75 punten. De Nederlandse stond toen na drie sprongen op de negende plaats, maar duikelde in het klassement omdat haar vierde sprong niet ging zoals de bedoeling was. Met een degelijke laatste sprong wist de Europees kampioene van 2019 toch een plek in de halve finale met achttien deelneemsters af te dwingen.

Vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio bleef Uschi Freitag in de halve finale steken. Jansen miste destijds nipt kwalificatie voor het mondiale sportevenement. Onder leiding van bondscoach Jongejans verzekerde ze zich bij de WK van 2019 in Gwangju wel van plaatsing voor Tokio 2020 door de finale te halen. Daarin eindigde ze op de laatste plaats (twaalfde).

Celine van Duijn plaatste zich bij dat WK voor de Spelen op de 10-metertoren. Van Duijn zat zaterdag op de tribune van het Tokyo Aquatics Centre om Jansen aan te moedigen. De 28-jarige schoonspringster uit Amersfoort komt woensdag in actie in de voorronde vanaf de toren.

Vloon springt met de polsstok naar olympische finale

05.43 uur: Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale. De 27-jarige Zaankanter reikte in de kwalificaties tot een hoogte van 5,75 meter en dat was ruim voldoende voor een plek in de eindstrijd, die voor dinsdag op het programma staat.

De opluchting was groot bij de Nederlander, want hij maakte eerder twee grote decepties mee. Zowel bij de WK van 2017 in Londen als de WK van 2019 in Doha blesseerde hij zich bij zijn eerste sprong en moest hij de wedstrijd staken. „De eerste sprong goed doen was nogal een dingetje voor mij, dus toen dat lukte was daar de eerste opluchting. De finale halen is uiteraard ook heel lekker”, glunderde Vloon na de kwalificaties. „Alle sprongen waren goed, ook technisch. Ook fijn dat ik die 5,75 nog haal. Ik ben heel tevreden.”

Vloon beleefde al een prachtig indoorseizoen, waarin hij het Nederlandse record met maar liefst 15 centimeter verbeterde en het op 5,96 meter bracht. De 6 meter zit erin, denkt hij, maar in aanloop naar de Spelen is die magische sprong er nog niet uitgekomen. Hij kwam outdoor tot dusver tot 5,80 meter als hoogste sprong.

Mogelijk is een sprong over 6 meter nodig om een medaille te halen. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis en de Franse topspringer Renaud Lavillenie gingen dit seizoen al over die barrière. Ook zij haalden in Tokio de finale met een een sprong van 5,75.

Vloon wilde niet vooruitlopen op de finale. „Ik heb niks in mijn hoofd. Ik ga onbevangen de finale in met de wetenschap dat het goed zit. Voorlopig geniet ik en heb heel veel zin om te springen.”

Gemengde estafetteploeg eindigt als zesde in finale

05.04 uur: In het olympische zwembad van Tokio heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg geen medaille kunnen veroveren op de 4x100 wissel. Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Femke Heemskerk (vrije slag) eindigden in de finale van dit nieuwe onderdeel van de Spelen als zesde in 3.41,25

Het goud was voor Groot-Brittannië, dat een nieuw wereldrecord liet noteren (3.37,58). China pakte het zilver (3.38,86), vlak voor Australië (3.38,95). Kamminga slaagde er dus niet in een derde medaille op de Spelen te winnen. De schoolslagspecialist pakte eerder zilver op de 100 en 200 meter.

Heemskerk had vlak voor de finale van het estafettenummer eigenlijk ook in actie moeten komen in de halve finales van de 50 vrij, maar ze meldde zich daar voor af. De 33-jarige zwemster had zich net aan bij de laatste zestien geschaard en besloot zich daarom volledig te richten op de finale van de gemengde 4x100 wissel. Ranomi Kromowidjojo, die in de series deel uitmaakte van de ploeg, deed wel mee aan de 50 vrij.

Op de gemengde estafette zwemmen vrouwen en mannen door elkaar. Ieder land moet twee vrouwen en twee mannen opstellen. Ze mogen zelf weten hoe ze de vier onderdelen van de wisselslag verdelen, waardoor soms grote verschillen ontstaan.

Beachvolleybalduo Stam/Schoon in tussenronde tegen Cubaansen

04.54 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich zoals verwacht niet rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales op de Olympische Spelen van Tokio. De debutanten eindigden na twee nederlagen en een overwinning als derde in hun groep. Slechts de beste twee nummers 3 uit de zes poules waren zeker van een plek bij de laatste zestien.

Stam en Schoon vermoedden donderdag na hun winst op het Duitse koppel Sude/Borger al dat ze niet bij die twee koppels zouden behoren. Dat bleek juist. De Nederlandse speelsters komen nu zaterdag om 13.00 uur in een tussenronde uit tegen het Cubaanse koppel Lidy/Leila, met als inzet een plaatst bij de laatste zestien.

Dressel zwemt in wereldrecord naar olympisch goud 100 vlinder

04.11 uur: De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft zijn derde gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen van Tokio. De 24-jarige Dressel won de 100 meter vlinderslag in een wereldrecord: 49,45 seconden. De Amerikaan verbeterde daarmee het record dat hij met 49,50 al op zijn naam had staan.

Dressel zegevierde eerder in het Tokyo Aquatics Centre op de 100 vrij. Met de Amerikaanse estafetteploeg won hij ook de 4x100 vrij. Op de 100 vlinder bleef hij de Hongaar Kristóf Milák, de olympisch kampioen op de 200 meter, net voor. Milak pakte zilver in 49,68. Het brons ging naar de Zwitser Noè Ponti (50,74). Nyls Korstanje, de houder van het Nederlands record, was met 51,80 blijven steken in de halve finales.

Op de 200 rug pakte de Australische zwemster Kaylee McKeown goud in 2.04,68, voor Kylie Masse uit Canada (2.05,42) en haar landgenote Emily Seebohm (2.06,17). De 20-jarige Keown won eerder al de 100 rug, ook toen ging het zilver naar Masse.

Op de 800 vrij pakte Katie Ledecky voor de derde keer op rij de olympische titel. De 24-jarige Amerikaanse zegevierde in 8.12,57. De Australische Ariarne Titmus, die Ledecky eerder had onttroond op de 200 en 400 meter, moest nu genoegen nemen met het zilver (8.13,83). Ledecky pakte in Tokio eerder goud op de 1500 vrij.

Machteloze Van Diepen mist halve finales 800 meter

03.36 uur: Atleet Tony van Diepen heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio niet geplaatst voor de halve finales van de 800 meter. De 25-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde als zesde in zijn serie in 1.46,03.

Een plek bij de eerste drie was nodig om rechtstreeks door te gaan naar de finales. Er was ook nog plek voor de zes tijdsnelsten, maar daar hoorde Van Diepen niet bij. Hij kon 700 meter mee met de groep, maar miste in de laatste 100 meter de macht in de benen.

„Ik had last van de warmte, maar dat kan ik niet als excuus opvoeren. Er zaten drie mannen van 1,43 in mijn serie, dus ik wist dat het alles of niets zou worden. Op 50 meter voor de finish verzuurde de benen compleet”, zei Van Diepen na zijn race.

Spelen voorbij voor Nigeriaanse atlete na positieve dopingtest

02.22 uur: De Nigeriaanse sprinter Blessing Okagbare is uitgesloten van de Olympische Spelen in Tokio. Ze is op 19 juli positief getest op een verboden groeihormoon.

De 32-jarige Okagbare is de eerste dopingzondaar op deze Spelen. Ze won vrijdag nog haar serie van de 100 meter. Okagbare won tijdens de Spelen van 2008 brons als verspringster.

Twee atleten uit Trinidad en Tobago missen spelen vanwege corona

01.12 uur: Verspringer Andwuelle Wright en hordeloopster Sparkle McKnight uit Trinidad en Tobago missen de Olympische Spelen in Tokio na een positieve coronatest. Zij moeten naar een quarantainehotel in de Japanse hoofdstad.

Ook atletiekcoach Wendell Williams uit Trinidad en Tobago is na een positieve coronatest in quarantaine gegaan. Het olympisch comité van Trinidad en Tobago onderzoekt nog welke atleten nauw in contact zijn geweest met de besmette personen.

Wright en McKnight zijn niet de eerste atleten die tijdens de Spelen positief op corona zijn getest. De Amerikaanse polsstokhoogspringer Sam Kendricks, de wereldkampioen in zijn discipline, kan wegens een besmetting met het coronavirus ook niet deelnemen aan de Olympische Spelen.