Olympisch nieuws: Femke Heemskerk laat 50 meter vrije slag schieten

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Femke Heemskerk laat 50 meter vrije slag schieten

02.25 uur: Zwemster Femke Heemskerk heeft zich afgemeld voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de Olympische Spelen in Tokio. Ze wil haar krachten sparen voor de finale van de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams, die direct na de 50 vrij op het programma staat.

Heemskerk zwom met 24,77 seconden de zestiende tijd in de series en plaatste zich daarmee als laatste voor de halve finales van het kortste nummer. Nederland wil met de gemengde estafetteploeg om een medaille strijden. De finale van de 4x100 meter wisselslag staat voor zaterdagochtend 04.43 op het programma.

Ranomi Kromowidjojo komt wel in actie in de halve finales van de 50 vrij. Zij plaatste zich met 24,41 als achtste.

Spelen voorbij voor Nigeriaanse atlete na positieve dopingtest

02.22 uur: De Nigeriaanse sprinter Blessing Okagbare is uitgesloten van de Olympische Spelen in Tokio. Ze is op 19 juli positief getest op een verboden groeihormoon.

De 32-jarige Okagbare is de eerste dopingzondaar op deze Spelen. Ze won vrijdag nog haar serie van de 100 meter. Okagbare won tijdens de Spelen van 2008 brons als verspringster.

Twee atleten uit Trinidad en Tobago missen spelen vanwege corona

01.12 uur: Verspringer Andwuelle Wright en hordeloopster Sparkle McKnight uit Trinidad en Tobago missen de Olympische Spelen in Tokio na een positieve coronatest. Zij moeten naar een quarantainehotel in de Japanse hoofdstad.

Ook atletiekcoach Wendell Williams uit Trinidad en Tobago is na een positieve coronatest in quarantaine gegaan. Het olympisch comité van Trinidad en Tobago onderzoekt nog welke atleten nauw in contact zijn geweest met de besmette personen.

Wright en McKnight zijn niet de eerste atleten die tijdens de Spelen positief op corona zijn getest. De Amerikaanse polsstokhoogspringer Sam Kendricks, de wereldkampioen in zijn discipline, kan wegens een besmetting met het coronavirus ook niet deelnemen aan de Olympische Spelen.