Olympisch nieuws: gemengde judoploeg moeizaam naar kwartfinales

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Gemengde judoploeg moeizaam naar kwartfinales

05.47 uur: De Nederlandse judoka's kunnen de Olympische Spelen misschien toch nog met een kleine glimlach afsluiten. Ze boekten in de achtste finales van de gemengde landenwedstrijd een zwaarbevochten zege op Oezbekistan (4-3).

Nederland kwam met 1-3 achter, door een overwinning van Sanne Verhagen en nederlagen van Henk Grol, Tornike Tsjakadoea, Sanne van Dijke in de Budokan. Grol stond opnieuw tegenover Bekmurod Oltiboev, van wie hij vrijdag al na 25 seconden verloor. Dit keer lag hij na 19 seconden op zijn rug.

Noël van ' t End en Guusje Steenhuis brachten Nederland terug op 3-3, waarna na loting een wedstrijd tussen Grol en Oltiboev de beslissing moest brengen. Grol liet zich dit keer niet verrassen en won in de golden score, de extra tijd in het judo. Brazilië is de tegenstander van Nederland in de kwartfinale.

Nederland heeft afgelopen week slechts één medaille overgehouden aan de individuele wedstrijden op de Spelen. Van Dijke greep brons in de klasse tot 70 kilogram.

De gemengde landenwedstrijd is een nieuw onderdeel op de Spelen. Zes judoka's uit verschillende gewichtsklassen nemen het tegen elkaar op.

Vloon springt met de polsstok naar olympische finale

05.43 uur: Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale. De 27-jarige Zaankanter reikte in de kwalificaties tot een hoogte van 5,75 meter en dat was ruim voldoende voor een plek in de eindstrijd, die voor dinsdag op het programma staat.

Vloon beleefde al een prachtig indoorseizoen, waarin hij het Nederlandse record met maar liefst 15 centimeter verbeterde en het op 5,96 meter bracht. De 6 meter zit erin, denkt hij, maar in aanloop naar de Spelen is die magische sprong er nog niet uitgekomen. Hij kwam outdoor tot dusver tot 5,80 meter als hoogste sprong.

Mogelijk is een sprong over 6 meter nodig om een medaille te halen. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis en de Franse topspringer Renaud Lavillenie gingen dit seizoen al over die barrière. Ook zij haalden in Tokio de finale.

Vloon maakte in het Olympisch Stadion een solide serie sprongen. Hij wipte in één keer over 5,30, 5,50 en 5,65 en had twee pogingen nodig om over 5,75 te springen.

Gemengde estafetteploeg eindigt als zesde in finale

05.04 uur: In het olympische zwembad van Tokio heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg geen medaille kunnen veroveren op de 4x100 wissel. Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Femke Heemskerk (vrije slag) eindigden in de finale van dit nieuwe onderdeel van de Spelen als zesde in 3.41,25

Het goud was voor Groot-Brittannië, dat een nieuw wereldrecord liet noteren (3.37,58). China pakte het zilver (3.38,86), vlak voor Australië (3.38,95). Kamminga slaagde er dus niet in een derde medaille op de Spelen te winnen. De schoolslagspecialist pakte eerder zilver op de 100 en 200 meter.

Heemskerk had vlak voor de finale van het estafettenummer eigenlijk ook in actie moeten komen in de halve finales van de 50 vrij, maar ze meldde zich daar voor af. De 33-jarige zwemster had zich net aan bij de laatste zestien geschaard en besloot zich daarom volledig te richten op de finale van de gemengde 4x100 wissel. Ranomi Kromowidjojo, die in de series deel uitmaakte van de ploeg, deed wel mee aan de 50 vrij.

Op de gemengde estafette zwemmen vrouwen en mannen door elkaar. Ieder land moet twee vrouwen en twee mannen opstellen. Ze mogen zelf weten hoe ze de vier onderdelen van de wisselslag verdelen, waardoor soms grote verschillen ontstaan.

Beachvolleybalduo Stam/Schoon in tussenronde tegen Cubaansen

04.54 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich zoals verwacht niet rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales op de Olympische Spelen van Tokio. De debutanten eindigden na twee nederlagen en een overwinning als derde in hun groep. Slechts de beste twee nummers 3 uit de zes poules waren zeker van een plek bij de laatste zestien.

Stam en Schoon vermoedden donderdag na hun winst op het Duitse koppel Sude/Borger al dat ze niet bij die twee koppels zouden behoren. Dat bleek juist. De Nederlandse speelsters komen nu zaterdag om 13.00 uur in een tussenronde uit tegen het Cubaanse koppel Lidy/Leila, met als inzet een plaatst bij de laatste zestien.

Dressel zwemt in wereldrecord naar olympisch goud 100 vlinder

04.11 uur: De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft zijn derde gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen van Tokio. De 24-jarige Dressel won de 100 meter vlinderslag in een wereldrecord: 49,45 seconden. De Amerikaan verbeterde daarmee het record dat hij met 49,50 al op zijn naam had staan.

Dressel zegevierde eerder in het Tokyo Aquatics Centre op de 100 vrij. Met de Amerikaanse estafetteploeg won hij ook de 4x100 vrij. Op de 100 vlinder bleef hij de Hongaar Kristóf Milák, de olympisch kampioen op de 200 meter, net voor. Milak pakte zilver in 49,68. Het brons ging naar de Zwitser Noè Ponti (50,74). Nyls Korstanje, de houder van het Nederlands record, was met 51,80 blijven steken in de halve finales.

Op de 200 rug pakte de Australische zwemster Kaylee McKeown goud in 2.04,68, voor Kylie Masse uit Canada (2.05,42) en haar landgenote Emily Seebohm (2.06,17). De 20-jarige Keown won eerder al de 100 rug, ook toen ging het zilver naar Masse.

Op de 800 vrij pakte Katie Ledecky voor de derde keer op rij de olympische titel. De 24-jarige Amerikaanse zegevierde in 8.12,57. De Australische Ariarne Titmus, die Ledecky eerder had onttroond op de 200 en 400 meter, moest nu genoegen nemen met het zilver (8.13,83). Ledecky pakte in Tokio eerder goud op de 1500 vrij.

Machteloze Van Diepen mist halve finales 800 meter

03.36 uur: Atleet Tony van Diepen heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio niet geplaatst voor de halve finales van de 800 meter. De 25-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde als zesde in zijn serie in 1.46,03.

Een plek bij de eerste drie was nodig om rechtstreeks door te gaan naar de finales. Er was ook nog plek voor de zes tijdsnelsten, maar daar hoorde Van Diepen niet bij. Hij kon 700 meter mee met de groep, maar miste in de laatste 100 meter de macht in de benen.

„Ik had last van de warmte, maar dat kan ik niet als excuus opvoeren. Er zaten drie mannen van 1,43 in mijn serie, dus ik wist dat het alles of niets zou worden. Op 50 meter voor de finish verzuurde de benen compleet”, zei Van Diepen na zijn race.

Femke Heemskerk laat 50 meter vrije slag schieten

02.25 uur: Zwemster Femke Heemskerk heeft zich afgemeld voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de Olympische Spelen in Tokio. Ze wil haar krachten sparen voor de finale van de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams, die direct na de 50 vrij op het programma staat.

Heemskerk zwom met 24,77 seconden de zestiende tijd in de series en plaatste zich daarmee als laatste voor de halve finales van het kortste nummer. Nederland wil met de gemengde estafetteploeg om een medaille strijden. De finale van de 4x100 meter wisselslag staat voor zaterdagochtend 04.43 op het programma.

Ranomi Kromowidjojo komt wel in actie in de halve finales van de 50 vrij. Zij plaatste zich met 24,41 als achtste.

Spelen voorbij voor Nigeriaanse atlete na positieve dopingtest

02.22 uur: De Nigeriaanse sprinter Blessing Okagbare is uitgesloten van de Olympische Spelen in Tokio. Ze is op 19 juli positief getest op een verboden groeihormoon.

De 32-jarige Okagbare is de eerste dopingzondaar op deze Spelen. Ze won vrijdag nog haar serie van de 100 meter. Okagbare won tijdens de Spelen van 2008 brons als verspringster.

Twee atleten uit Trinidad en Tobago missen spelen vanwege corona

01.12 uur: Verspringer Andwuelle Wright en hordeloopster Sparkle McKnight uit Trinidad en Tobago missen de Olympische Spelen in Tokio na een positieve coronatest. Zij moeten naar een quarantainehotel in de Japanse hoofdstad.

Ook atletiekcoach Wendell Williams uit Trinidad en Tobago is na een positieve coronatest in quarantaine gegaan. Het olympisch comité van Trinidad en Tobago onderzoekt nog welke atleten nauw in contact zijn geweest met de besmette personen.

Wright en McKnight zijn niet de eerste atleten die tijdens de Spelen positief op corona zijn getest. De Amerikaanse polsstokhoogspringer Sam Kendricks, de wereldkampioen in zijn discipline, kan wegens een besmetting met het coronavirus ook niet deelnemen aan de Olympische Spelen.