Michael van Gerwen drukt zijn stempel: ’Maar dat is nog ver weg’

Michael van Gerwen heeft de eerste horde op het WK darts genomen. In de tweede ronde won hij van Ryan Murray. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen liet zaterdag zien waarom hij al zeven jaar de nummer één van de zogenoemde Order of Merit is en daarnaast drievoudig wereldkampioen. Met een gemiddelde van 108,98 maakte hij meteen duidelijk dat hij ondanks een mindere periode dit jaar gewoon tot de favorieten behoort. En eigenlijk misschien wel gewoon de topfavoriet is, zoals hij ook door de bookmakers wordt aangemerkt. Toch blijft in Londen de aanval op zijn eerste plek van de wereldranglijst één van de belangrijke gespreksonderwerpen.