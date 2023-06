Max Verstappen: ’Ik kom uit Nederland, wij zijn wel wat regen gewend’

„De auto was vrijdag niet fantastisch, maar vandaag was de situatie natuurlijk heel anders omdat het nat was. Toch denk ik wel dat we de auto na wat aanpassingen hebben kunnen verbeteren”, aldus Verstappen, die er bovenop zat tijdens de chaotische kwalificatie.

„Dat moet ook in deze condities. Het was heel glad op een paar plaatsen. We namen de goede beslissingen en waren op de juiste momenten op de baan om rondetijden neer te zetten. Ik ben hier heel blij mee. Ik houd ervan om in de regen te rijden. Ik kom uit Nederland, dus dat ben ik wel gewend.”

Verstappen is de grote favoriet om zondag de Grand Prix van Canada te winnen. Het lijkt dan droog te blijven. De race start om 20.00 uur Nederlandse tijd.