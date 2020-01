De Ligt ziet vanaf de bank Ronaldo hoofdrol opeisen bij Juventus

De landskampioen versloeg de nummer 6 uit de Serie A met 4-0. Juventus heeft door de zege drie punten meer dan Internazionale, dat later maandag in actie komt tegen Napoli.

Penalty

Alle doelpunten in het Allianz Stadium van Juve vielen in de tweede helft. Ronaldo opende vier minuten na rust de score. In de 67e minuut benutte de Portugees een strafschop na een overtreding op Paulo Dybala. Ronaldo stelde Gonzalo Higuain tien minuten voor tijd in staat de 3-0 te maken en zorgde een minuut later zelf voor de 4-0.

Matthijs de Ligt bleef opnieuw op de bank bij Juventus. Coach Maurizio Sarri gaf weer de voorkeur aan Merih Demiral. De Ligt miste voor de winterstop ook enkele wedstrijden, maar had toen nog last van een schouderblessure.

Atalanta haalt uit

Hans Hateboer en Marten de Roon wonnen met Atalanta met nog dikkere cijfers dan Juventus. Met de twee Nederlanders negentig minuten in het veld werd Parma met 5-0 geklopt. AC Milan kwam ook bij de rentree van Zlatan Ibrahimovic niet tot winst. In San Siro bleef het tegen Sampdoria 0-0. De Zweed kwam tien minuten na rust binnen de lijnen, kreeg een kans via een kopbal, maar scoorde niet.

Zlatan Ibrahimovic in actie tegen Sampdoria. Ⓒ AFP

