Sport Kort: Halep naar laatste vier in Rome

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Halep naar halve finales in Rome na opgave Poetintseva

22.04 uur: Simona Halep heeft de halve finales bereikt op het tennistoernooi van de Rome. De als eerste geplaatste Roemeense zag haar tegenstandster Joelija Poetintseva uit Kazachstan opgeven in de tweede set vanwege een blessure aan haar onderrug. Halep stond op dat moment voor met 6-2 2-0.

In de halve finale treft Halep de Spaanse Garbiñe Muguruza, die Victoria Azarenka uit Wit-Rusland in drie sets de baas was: 3-6 6-3 6-4.

De andere halve eindstrijd gaat tussen de Tsjechische speelsters Marketa Vondrousova en Karolina Pliskova. Zij versloegen respectievelijk de als vierde geplaatste Elina Svitolina en de als elfde geplaatste Elise Mertens. Voor titelhoudster Pliskova was het al haar achtste zege op een rij in Rome.

Het toernooi in Rome duurt tot en met maandag.

Zege Schippers op 100 meter bij Gouden Spike in Leiden

19.25 uur: Dafne Schippers heeft bij het atletiekevenement de Gouden Spike in Leiden de 100 meter gewonnen. De Utrechtse sprintster zegevierde in een tijd van 11,47 seconden. De Britse Kristal Awuah eindigde als tweede in 11,59. Lianne van Krieken en Kadene Vassell liepen de derde tijd: 11,98.

Schippers kon door aanhoudende rugklachten deze zomer niet haar uitgestippelde programma volledig afwerken. Mede daardoor moest de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter kiezen voor een aantal andere wedstrijden, op een wat lager niveau.

Schippers deed afgelopen donderdag ook al mee aan de 100 meter op de Wageningse Track Meeting. „Er is een zakelijk belang waar je rekening mee moet houden”, liet haar manager Derek Schippers in de Volkskrant weten. Schippers zou volgens de krant het risico lopen dat ze gekort wordt door haar sponsor omdat ze te weinig wedstrijden heeft gelopen dit seizoen.

Schippers won twee weken geleden tijdens wedstrijden voor de Continental Tour Gold in Polen de 100 meter in een tijd van 11,29.

Wielrennen: Rus Sivakov wellicht verder als Fransman

16:45 uur Pavel Sivakov debuteerde in de Tour de France als Russische wielrenner, maar het kan zomaar zijn dat de talentvolle renner van Ineos binnenkort als Fransman op de fiets stapt. Sivakov werd geboren in Italië als zoon van wielrenner Aleksej Sivakov, maar groeide op in Frankrijk. Hij bezit twee paspoorten en kwam tot nu toe in koersen uit als Rus.

Daarover twijfelt hij nu, zeker na zijn eerste Tour. „Mijn besluit staat nog niet vast, maar ik heb me de afgelopen weken gerealiseerd dat Frankrijk mijn thuisland is”, zei Sivakov na zijn optreden in de individuele tijdrit, de voorlaatste etappe van de Tour. „Ik heb de steun van de Franse wielerfans, met name in de Pyreneeën, zeer gewaardeerd.”

Sivakov maakte zijn belofte niet waar, mede door enkele valpartijen. „Ik ben die valpartijen eigenlijk nooit te boven gekomen.” De 23-jarige renner van Ineos eindigde vorig jaar als negende in de Giro d’Italia.

Tennis: Halep naar halve finale in Rome

13.38 uur: Simona Halep heeft de halve finales bereikt op het tennistoernooi van de Rome. De als eerste geplaatste Roemeense zag haar tegenstandster Julia Putintseva uit Kazachstan opgeven in de tweede set vanwege een blessure aan haar onderrug. Halep stond op dat moment met 6-2 2-0 voor.

In de halve finale treft Halep de winnares van de kwartfinale tussen Victoria Azarenka uit Wit-Rusland en Garbiñe Muguruza uit Spanje.

Atletiek: Schippers van start op 100 meter bij Gouden Spike Leiden

11:53 uur Dafne Schippers loopt zaterdag de 100 meter op de Gouden Spike in Leiden. De organisatie van het atletiekevenement in Zuid-Holland bevestigt de deelname van de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter.

Schippers is volgens de organisatie voldoende hersteld van een rugblessure om te kunnen starten in Leiden. De 100 meter wordt gelopen om 18.06 uur.

De atlete deed afgelopen donderdag ook al mee aan de 100 meter op de Wageningse Track Meeting. „Er is een zakelijk belang waar je rekening mee moet houden”, liet haar manager Derek Schippers in de Volkskrant weten. Schippers zou volgens de krant het risico lopen dat ze gekort wordt door haar sponsor omdat ze te weinig wedstrijden heeft gelopen dit seizoen.

Beachvolleybal: Varenhorst en Van de Velde uitgeschakeld op EK

11.39 uur: Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde zijn in de achtste finale van de EK in het Letse Jurmala uitgeschakeld. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van de Zwitsers Marco Krattiger en Florian Breer: 19-21 21-23.

Varenhorst en Van de Velde, als veertiende geplaatst op het EK, bereikten als enige van de twee mannenteams de achtste finales. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren in de eerste ronde vrijdag uitgeschakeld. De twee teams bij de vrouwen strandden vrijdag ook in de achtste finales.

Golf: Reed leidt US Open na tweede dag, Woods uitgeschakeld

09.38 uur: De Amerikaan Patrick Reed heeft na twee dagen de leiding genomen op de US Open. De 30-jarige golfer nam de leiding over van Justin Thomas op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck. Voor Tiger Woods viel het doek. De 44-jarige golfer die de US Open drie keer won in 2000, 2002 en 2008, haalde de cut niet.

Reed ging op de tweede dag rond in 70 slagen, het baangemiddelde in Mamaroneck. Hij noteerde vijf birdies en vijf bogeys en staat in totaal op vier slagen onder het baangemiddelde. Thomas, die leidde na een ronde van 65 op de eerste dag, kwam niet verder dan een ronde van 73 slagen en zakte naar de gedeelde derde plaats. De Amerikaan Bryson DeChambeau ging rond in 68 slagen en staat een slag achter op Reed.

Favoriet Dustin Johnson, de winnaar in 2016, herstelde zich met een ronde van 70 enigszins van een matige start met 73 slagen. Hij staat op een gedeeld 22e plaats, maar heeft acht slagen achterstand op Reed.

Voor Tiger Woods zit de US Open erop. De beroemde golfer begon met een ronde van 73, maar kwam op de tweede dag niet verder dan 77 slagen, zeven boven het baangemiddelde. Hij sloeg twee birdies, maar ook vijf bogeys en op de 16e en 18e hole een dubbele bogey.

„Het is teleurstellend dat ik hier niet zal zijn dit weekend”, zei Woods, die zich gaat voorbereiden op het verdedigen van zijn titel van de Masters. Dat toernooi staat voor november op de kalender.

Basketbal: Lakers delen eerste tik uit aan Denver

09.01 uur: De Los Angeles Lakers hebben het eerste duel in de finale van de Western Conference van de NBA gewonnen van Denver Nuggets. Met Anthony Davis als topscorer wonnen de Lakers het duel in Orlando met 126-114.

Davis zorgde voor 37 punten en tien rebounds. LeBron James voegde daar nog vijftien punten en twaalf assists aan toe. De Lakers leidden met 70-59 na het tweede kwart en gaven die voorsprong ondanks een sterk derde kwart van de Nuggets niet meer uit handen.

„Het kostte ons een kwart om erachter te komen”, zei James. „Ik wil niet zeggen dat we ze nu helemaal doorhebben, want het is te vroeg in de best-of-seven-series om dat te zeggen. Maar we kregen een beter gevoel en kwamen defensief gezien beter in ons ritme.”