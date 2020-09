Sport Kort: Woods haalt cut niet op US Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Reed leidt US Open na tweede dag, Woods uitgeschakeld

09.38 uur: De Amerikaan Patrick Reed heeft na twee dagen de leiding genomen op de US Open. De 30-jarige golfer nam de leiding over van Justin Thomas op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck. Voor Tiger Woods viel het doek. De 44-jarige golfer die de US Open drie keer won in 2000, 2002 en 2008, haalde de cut niet.

Reed ging op de tweede dag rond in 70 slagen, het baangemiddelde in Mamaroneck. Hij noteerde vijf birdies en vijf bogeys en staat in totaal op vier slagen onder het baangemiddelde. Thomas, die leidde na een ronde van 65 op de eerste dag, kwam niet verder dan een ronde van 73 slagen en zakte naar de gedeelde derde plaats. De Amerikaan Bryson DeChambeau ging rond in 68 slagen en staat een slag achter op Reed.

Favoriet Dustin Johnson, de winnaar in 2016, herstelde zich met een ronde van 70 enigszins van een matige start met 73 slagen. Hij staat op een gedeeld 22e plaats, maar heeft acht slagen achterstand op Reed.

Voor Tiger Woods zit de US Open erop. De beroemde golfer begon met een ronde van 73, maar kwam op de tweede dag niet verder dan 77 slagen, zeven boven het baangemiddelde. Hij sloeg twee birdies, maar ook vijf bogeys en op de 16e en 18e hole een dubbele bogey.

„Het is teleurstellend dat ik hier niet zal zijn dit weekend”, zei Woods, die zich gaat voorbereiden op het verdedigen van zijn titel van de Masters. Dat toernooi staat voor november op de kalender.

Basketbal: Lakers delen eerste tik uit aan Denver

09.01 uur: De Los Angeles Lakers hebben het eerste duel in de finale van de Western Conference van de NBA gewonnen van Denver Nuggets. Met Anthony Davis als topscorer wonnen de Lakers het duel in Orlando met 126-114.

Davis zorgde voor 37 punten en tien rebounds. LeBron James voegde daar nog vijftien punten en twaalf assists aan toe. De Lakers leidden met 70-59 na het tweede kwart en gaven die voorsprong ondanks een sterk derde kwart van de Nuggets niet meer uit handen.

„Het kostte ons een kwart om erachter te komen”, zei James. „Ik wil niet zeggen dat we ze nu helemaal doorhebben, want het is te vroeg in de best-of-seven-series om dat te zeggen. Maar we kregen een beter gevoel en kwamen defensief gezien beter in ons ritme.”