IOC grijpt snel in na hartverscheurende video Belgische skeletonster Kim Meylemans

Woensdagavond kreeg de 25-jarige Meylemans, een rivale van Kimberley Bos, van de Chinese overheid te horen dat ze na drie dagen isolatie en drie negatieve PCR-testen haar quarantainehotel mocht verlaten, maar in plaats van haar naar het olympisch dorp te brengen werd ze totaal onverwacht voor zeven dagen in een nieuwe isolatiekamer opgesloten.

Van de hel naar de hemel en terug naar de hel dus. „Totaal onaanvaardbaar”, stelde een vertegenwoordiger van atletenorganisatie Global Athlete. Meylemans krijgt nu vanaf donderdag een eigen kamer in het olympisch dorp.

„Het IOC heeft kennis genomen van de moeilijke situatie waarin de Belgische atlete Kim Meylemans zich bevindt nadat ze uit isolatie kwam na twee opeenvolgende negatieve coronatesten”, klinkt het. „Volgens de regelgeving moet ze nu het ’close contact protocol’ volgen voor zeven dagen. Close contacts kunnen trainen en deelnemen aan wedstrijden, plus in het olympisch drop leven, maar ze moeten in een eenpersoonskamer verblijven, alleen reizen en alleen eten.”

In een emotionele video vertelde Kim Meylemans dat ze er helemaal doorheen zit. Ⓒ Instagram

Volgens het IOC was er aanvankelijk echter geen eenpersoonskamer beschikbaar voor Meylemans, waardoor ze dus aanvankelijk in een isolatiekamer buiten het olympisch dorp terechtkwam. „Toen we op de hoogte werden gebracht van haar persoonlijke situatie, hebben we meteen contact opgenomen met het Belgisch olympisch comité. Om ervoor te zorgen dat ze de adequate steun krijgt. Er zal vanaf morgen een kamer voor haar beschikbaar zijn in het olympisch dorp.”

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen zijn voorzien op 11 en 12 februari. Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start. Meylemans is een belangrijke outsider voor een medaille in het skeleton. Vlak voor haar coronabesmetting rond Nieuwjaar stond ze op de derde plaats van de wereldranglijst. (Bron: Het Nieuwsblad)

