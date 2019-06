Eredivisieduels nu ook op zondag om 20:00 uur

De Eredivisie wordt - als het concept later vandaag door de clubs wordt goedgekeurd - normaal gesproken op vrijdag 2 augustus om 20:00 uur geopend door PEC Zwolle en Willem II.

Feyenoord en Sparta Rotterdam krijgen de primeur van de late zondagwedstrijd. De Rotterdamse derby staat voor nu gepland op zondag 4 augustus om 20:00 uur. Tot afgelopen seizoen was het nog zo dat de laatste wedstrijd op zondag om 16.45 uur begon. Regerend kampioen Ajax begint op zaterdagavond 3 augustus met een uitduel tegen Vitesse. PSV brengt op diezelfde avond een bezoek aan promovendus FC Twente.

Vertegenwoordigers van de clubs bespreken vrijdag in Zeist de speeldata en aanvangstijden. Aan het einde van de middag wordt het competitieschema openbaar. Het aanvangstijdstip van 20:00 uur op zondag lijkt een belangrijk gespreksthema te worden. „FC Groningen heeft in een eerder stadium al laten weten dat het spelen van wedstrijden op de zondagavond onwenselijk is, met name ook vanwege de tegengeluiden uit de achterban van de club. Het is een tijdstip waarop met name de jeugdige voetballiefhebbers worden uitgesloten van het stadionbezoek”, meldt FC Groningen. Het is de bedoeling dat alle clubs maximaal één van de zeventien thuiswedstrijden zondag om 20:00 uur spelen.

Net als vorig seizoen is de eerste topwedstrijd eind september. In Eindhoven spelen PSV en Ajax zondag 22 september (12:15 uur) tegen elkaar. Afgelopen seizoen was die wedstrijd precies hetzelfde weekend (zondag 23 september). Ajax en Feyenoord treffen elkaar zondag 27 oktober (16:45 uur) in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst. Feyenoord tegen PSV is ingepland voor zondag 15 december (14:30 uur).

Het seizoen begint officieel zaterdag 27 juli (18.00 uur) met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV.