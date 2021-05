Kwetsuur Davy Klaassen lijkt mee te vallen: ’Gewisseld met oog op het EK’

„Het was een zware overtreding die niet werd bestraft”, mopperde de coach bij ESPN. „Maar ik haalde hem uit voorzorg naar de kant. Met het oog op het duel van zondag met Vitesse, maar vooral vanwege het EK deze zomer.”

Klaassen kreeg in de slotfase van de eerste helft een flinke trap van verdediger Arjan Swinkels van VVV. Hij greep richting een kuit en verliet het speelveld op eigen kracht. Hij zal vrijdag deel uit maken van de voorlopige selectie van bondscoach Frank de Boer van Oranje voor het EK.

Transferperikelen

Ten Hag liet zich ook uit over het transfertarget Kamaldeen Sulemana (FC Nordsjaelland), waar technisch directeur deze week op bezoek ging. „Hij is een aantrekkelijke speler die technisch vaardig is en op avontuur gaat en heel veel snelheid heeft. We moeten nu kijken of we zijn komst kunnen concretiseren. Of zijn komst mogelijk is.”

Ook ging het over het eventuele ’terughalen’ van Brian Brobbey van RB Leipzig. „Ik weet dat Overmars daarmee bezig is. Maar ik weet echt niet of het mogelijk is om hem terug te kopen. Ik weet ook nog niet hoe Brobbey daar precies instaat. Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld.”

Verder gaf hij aan dat er nog geen beslissing is gevallen over de toekomst van Oussama Idrissi in Amsterdam. De van Sevilla gehuurde buitenspeler kreeg dit seizoen weinig speeltijd. „Maar dat komt ook omdat hij Dusan Tadic voor zich heeft”, zei hij. „Ik ben zeer tevreden over Oussama. Hij deed het uitstekend op de training en past als persoon ook bij ons.”