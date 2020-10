’Clásico blijft groots, ondanks leeg Camp Nou’

„Elke voetbalwedstrijd zonder fans is een fundamenteel onderdeel kwijt”, zegt Tebas. „Maar wij hebben inmiddels meer dan 300 wedstrijden gespeeld zonder publiek en de spelers zijn gewoon spektakel blijven leveren op het veld. De kijkcijfers op televisie bewijzen dat. De Clásico mist zaterdag alleen de 70.000 mensen die normaal in het stadion zouden zitten.”

Wereldwijd is de klassieker tussen de twee Spaanse topclubs normaal gesproken goed voor 650 miljoen tv-kijkers. Tebas verwacht dat het er zaterdag nog meer zijn.

De baas van La Liga zei ook blij te zijn dat Lionel Messi deze zomer alsnog besloot zijn contract bij Barcelona uit te dienen. „Hij is het kroonjuweel van het Spaanse voetbal en we mogen ons gelukkig prijzen dat we al zo veel jaren van hem hebben kunnen genieten. Als Messi volgend jaar alsnog weggaat, moet hij wel vrezen voor reputatieschade. Neymar verliet Barcelona voor Paris Saint-Germain, maar de Franse competitie is door hem niet naar een hoger niveau getild”, aldus Tebas.