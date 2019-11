Van Bommel over Afellay: ’Nog niet goed genoeg’

Vorig seizoen revalideerde Afellay van een zware blessure bij PSV. In gesprek met Van Bommel en technisch directeur John de Jong werd besloten om Afellay een contract voor een jaar te geven. „Hij maakt grote stappen, maar het is nog niet goed genoeg”, zegt Van Bommel over Ibi tegen Fox Sports.

„De oefenwedstrijden zijn goed voor hem, maar om te beginnen niet. Ik kan hem wel in laten vallen, maar dat moet je per situatie bekijken”, aldus Van Bommel, die ondanks het tekort aan speelminuten wel met een gretige aanvoerder te maken heeft. „Daarom praten we elke keer met hem. Ik kan niemand garantie geven. Het belangrijkste is dat hij fysiek in orde is en zijn niveau weer haalt.

