Goud op massastart voor Schouten en Stroetinga

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaken: Giri en Van Foreest boeken tweede zege in Wijk aan Zee

18.23 uur: Anish Giri heeft op het internationale toernooi in Wijk aan Zee zijn tweede zege geboekt. De 26-jarige Giri versloeg de Zweed Nils Grandelius.

Op de openingsdag had Giri al gewonnen van de Noor Aryan Tari, daarna volgden vijf remises. Door de twee zeges en vijf remises gaat Giri voorlopig, met 4,5 punten, aan de leiding in Wijk aan Zee.

Ook Jorden van Foreest (21) noteerde zijn tweede winstpartij. Na zijn zege op de Spanjaard David Anton Guijarro op vrijdag was hij zaterdag ook Tari de baas. Ook Van Foreest staat na zeven rondes op 4,5 punten.

Magnus Carlsen kwam remise overeen met de Indiër Pentala Harikrishna en staat op 4 punten.

Schaatsen: Schouten en Stroetinga pakken goud op massastart

18.19 uur: De massastart bij de wereldbeker in Heerenveen heeft zowel bij de vrouwen als bij de mannen een Nederlandse overwinning opgeleverd. Irene Schouten en Arjan Stroetinga sprintten na zestien ronden in het lege Thialf fraai naar de winst. Beiden maakten het voorbereidende werk van Marijke Groenewoud (derde) en wereldkampioen Jorrit Bergsma (negende) bekwaam af.

Voor de 28-jarige marathonschaatsster Schouten, bezig aan een sterk seizoen op de langebaan, was het haar tiende wereldbekerzege op de massastart. Stroetinga (39) behaalde zijn vijfde zege op deze discipline in het wereldbekercircuit. De twee winnaars rijden voor Team Zaanlander, onder leiding van coach Jillert Anema.

Beachvolleybal: Herstart World Tour in maart in Doha

15.36 uur: De wereldtop kan zich eindelijk opmaken voor een groot internationaal toernooi sinds de uitbraak van het coronavirus. De mondiale bond FIVB heeft aangekondigd dat er van 8 tot en met 12 maart een viersterrentoernooi in Doha (Qatar) wordt gehouden. Het toernooi markeert de start van de World Tour en dient ook als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen in Tokio. Zowel de mannen als de vrouwen komen in actie in de zogeheten Katara Cup.

Vanwege de coronapandemie wordt er een bubbel gecreëerd voor het toernooi. Spelers en speelsters zullen zowel voorafgaand aan de reis als bij aankomst moeten worden getest voordat ze zich in de toernooibubbel mogen begeven.

Het mannentoernooi in Doha was vorig jaar maart het laatste mondiale evenement dat doorging voordat de kalender werd verstoord door de coronapandemie. De duo’s Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde en Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen strandden in de achtste finales. Er was in september vorig jaar nog wel een EK in Letland.

Golf: Luiten zakt weg in Abu Dhabi Championship

14.50 uur: Joost Luiten is in de derde ronde van het Abu Dhabi HSBC Championship de aansluiting met de top van het klassement kwijtgeraakt. De 35-jarige prof verspeelde zijn mooie positie in het veld met een score van 74 slagen, twee boven par. Hij zakte weg naar de gedeelde 37e plaats in het openingstoernooi van de Europese Tour, tien slagen achter koploper Rory McIlroy.

Luiten stond er na de eerste twee ronden heel behoorlijk voor met scores van 69 en 70 slagen. Maar in de derde ronde ging het al meteen fout met twee bogeys op de eerste negen holes. Hij herstelde met drie birdies op rij, maar verknalde een lage score vervolgens met een dubbel bogey en een bogey op de laatste twee holes.

McIlroy nam de koppositie weer over van de Engelsman Tyrrell Hatton. Met een ronde van 67 (-5) kwam de Noord-Ier op een totaalscore van 203 slagen, dertien onder par. Hatton volgt met één slag meer. Het toernooi in Abu Dhabi maakt deel uit van de lucratieve Rolex Series; de prijzenpot is gevuld met 8 miljoen dollar.

Skiën: Goggia niet te stuiten op afdaling

12.18 uur: De Italiaanse Sofia Goggia is dit seizoen vrijwel onverslaanbaar op de afdaling. Na haar zege in de wereldbekerwedstrijd op vrijdag in Crans-Montana, volgde zaterdag een tweede overwinning op de piste van het Zwitserse skioord. Het was haar vierde WB-zege op rij op de afdaling.

Goggia, regerend olympisch kampioene op de discipline, haalde een snelheid van 108 kilometer per uur en klokte een tijd van 1.27,75. Ze was 0,27 seconde sneller dan de nummer 2 in de wedstrijd, de Zwitserse Lara Gut-Behrami. De Italiaanse Elena Curtoni noteerde de derde tijd.

Boete Keniaanse voetbalbond voor ’verscheuren’ coronatesten

10.08 uur: De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft Kenia gestraft voor het overtreden van de coronaregels bij de interland vorig jaar november tegen de Comoren. Twee functionarissen van de voetbalbond zijn voor zes maanden geschorst omdat ze de documenten met de testresultaten doormidden scheurden. De bond moet een boete betalen van 20.000 dollar.

Het Keniaanse voetbalteam deed rond de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen de Comoren alles om het testen tegen te houden. Pas na lang aandringen van de tegenstander ging de ploeg overstag.

„De testresultaten kwamen vanwege de lange vertraging pas een paar minuten voor de aftrap binnen”, meldde de CAF in een verklaring. „De heer Barry Otieno, de algemeen secretaris van de Keniaanse voetbalbond, en de heer Ronny Oyando, de Keniaanse teammanager, betwistten de resultaten ... grepen ze weg ... en scheurden ze uit elkaar.”

Volgens de CAF kwamen vier spelers positief uit de coronatest, onder wie aanvoerder Victor Wanyama, en liet Kenia allevier gewoon meespelen tegen de Comoren.

Basketballers ’Sixers’ rekenen ook af met Celtics in NBA

08.57 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben hun leidende positie in de oostelijke divisie van de Amerikaanse NBA verstevigd met een zege op Boston Celtics: 122-110. Joel Embiid was de topschutter bij de ’Sixers’ met 38 punten. Hij pakte ook nog eens 11 rebounds. Het was de negende thuiszege voor de ploeg uit Philadelphia die de ranglijst aanvoert met 11 zeges tegen 5 nederlagen.

Jaylen Brown van Boston Celtics hield gemengde gevoelens over aan de wedstrijd. Zijn ploeg verloor, maar hij noteerde een persoonlijk record van 42 punten.

Los Angeles Clippers won met 120-106 van Oklahoma City Thunder en kwam samen met stadgenoot Los Angeles Lakers aan kop van de westelijke divisie. Kawhi Leonard en Paul George waren de topscorers bij de Clippers met respectievelijk 31 en 29 punten. Beide ploegen uit LA staan dit seizoen op 12 overwinningen tegen 4 verliesbeurten.

Trae Young blonk uit met 43 punten voor zijn ploeg Atlanta Hawks in het duel met Minnesota Timberwolves. Hij had daarmee een groot aandeel in de zege van 116-98.

IOC: ’Alle 206 olympische comités willen dat Tokio doorgaat’

08.40 uur: Alle olympische comités van de 206 bij het Internationaal Olympisch Comité aangesloten landen kijken unaniem uit naar de Spelen in Tokio komende zomer en zijn vastberaden het evenement te laten doorgaan. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het IOC in een videoboodschap exact zes maanden voor aanvang van het evenement. „Zes maanden voor de Spelen kijkt de hele olympische beweging uit naar de openingsceremonie op 23 juli”, zei Bach.

De Duitser vond het nogmaals noodzakelijk zijn vaste geloof dat de Spelen doorgaan uit te spreken na een publicatie in de gezaghebbende Britse krant The Times waarin een lid uit de Japanse regeringscoalitie zei dat Japan achter gesloten deuren al heeft besloten dat de Spelen in Tokio vanwege de coronapandemie niet doorgaan.

„Ik heb met alle 206 nationale olympische comités van de wereld gesproken en ze zijn allemaal volledig toegewijd en kijken uit naar de Spelen. We genieten de volledige steun van de Japanse regering. Iedereen is echt vastbesloten om van deze Olympische Spelen het licht aan het einde van de tunnel te maken. Alle vooruitzichten zijn goed, we werken er hard aan en voor deze Spelen zal de eerste prioriteit zijn om ze veilig te maken voor alle deelnemers.”

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF liet vrijdagavond in talkshow Jinek op RTL4 weten dat Bach hem inderdaad heeft verzekerd dat de Spelen in Tokio deze zomer doorgaan. Berichten die het tegendeel beweren zijn ’fake news’, zei hij. „Over de manier waarop wordt uiteraard nog wel gesproken. De protocollen zullen strikt zijn. Als een sporter positief test, gaat hij in quarantaine. Op z’n Japans.”

Bach erkende dat het een enorme klus wordt de Spelen veilig te laten verlopen, maar hij wees erop dat over de hele wereld al grote sportevenementen plaatsvinden zonder dat al op grote schaal is gevaccineerd. „We kijken naar alle scenario’s. Er is een enorme gereedschapskist aan maatregelen voorbereid en daaruit kunnen we putten afhankelijk van de gezondheidsomstandigheden. Als het gaat om veilige Spelen voor iedereen, dat mag er geen taboe rusten op welke maatregel dan ook.”

Waterpolosters spelen om olympisch ticket tegen Griekenland

07.00 uur: De Nederlandse waterpoloster spelen zaterdag (18.00 uur) in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst in de halve finale tegen Griekenland. Inzet van de ontmoeting is vooral een ticket voor Tokio, dat voor de winnaar klaar ligt.

De formatie van bondscoach Arno Havenga won vrijdag van Kazachstan (19-6), waarmee de formatie zich verzekerde van een plaats bij de laatste vier. Eerder werd gewonnen van Slowakije en gelijkgespeeld tegen Italië.

Oranje is de olympisch kampioen van 2008. In 2012 en 2016 wist de ploeg zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen.