Neymar met PSG op roze in Ligue 1

De onbedreigde koploper van de Ligue 1 versloeg Montpellier, de nummer 4 van de ranglijst die bijna 70 minuten met tien man moest spelen, met 5-0. Doelman Dimitry Bertaud werd in de 17e minuut met rood van het veld gestuurd, omdat hij de bal buiten het strafschopgebied met zijn arm had beroerd. De keeper van Montpellier was ver uit z'n doel gekomen om de doorgebroken Kylian Mbappé af te stoppen.

PSG stond toen al met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Pablo Sarabia. Kort voor rust liep de thuisclub uit naar 3-0, via Angel Di Maria en een eigen doelpunt van Daniel Congré. In de tweede helft kwamen ook Mbappé en Layvin Kurzawa nog tot scoren. Sterspeler Neymar, die een opvallend roze kapsel had en bij de warming-up het veld op liep in een shirt van de overleden basketballer Kobe Bryant, wist zijn totaal van dertien competitietreffers niet uit te breiden.

Vlak voor tijd werd ook invaller Joris Chotard met twee gele kaarten weggestuurd, waardoor Montpellier het duel met negen spelers beëindigde.