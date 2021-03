Video: Speler schiet bal op onwaarschijnlijke wijze het stadion uit

Douglas Tanque, spits van de thuisclub, mocht in de tweede helft aanleggen voor een vrije trap. In plaats van tussen de palen vloog de bal het stadion uit. Dit was ongetwijfeld niet hoe de zichtbaar teleurgestelde spits zijn vrije trap voor ogen had. Gelukkig voor Tanque stond zijn ploeg op dat moment al met 3-0 voor.

Het was zaterdag niet het eerste opvallende filmpje uit de Portugese competitie. Eerder op de dag liet Varzim doelman Ricardo Nunes iedereen versteld staan door via een doeltrap te scoren. De 38-jarige Portugees trapte de bal vanuit zijn handen met volle kracht naar voren. Tot verbazing van alles en iedereen belandde het leer via een stuit in het net aan de andere kant van het veld.